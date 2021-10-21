مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-10-2021

-يعقد حزب سوريا المستقبل في ريف دير الزور الغربي ندوى حوارية بعنوان "الهجرة ونتائجها".(مرفق بالصور والفيديو).

-يتوافد اتحاد الفلاحين في إقليم الجزيرة إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي (مرفق بالصور والفيديو).

-يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو شهداء شهري ايلول وتشرين الثاني في مزار الشهيد دليل صاروخان الساعة 16:00. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الخبير في الإرهاب الدولي، منير أديب، أن دولة الاحتلال التركي تستخدم الأسلحة الكيماوية في قتل المدنيين أمام أنظار المجتمع الدولي، مشيراً إلى وجود أزمة في مجلس الأمن وعدم تعاملها بمنطق الحقوق. (مرفق بالصور).

أوضح الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر، جوان ملا أيوب أن الاحتلال التركي دمّر 5 منشآت تعليمية، ودارين للعبادة، وهجّر أهالي 54 قرية في ناحية تل تمر، بالإضافة إلى قطع مياه محطة علوك أكثر من 20 مرة، ما حرم أكثر من مليون ونصف المليون نسمة من المياه الصالحة للشرب، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

وجّه الناشط والكاتب السياسي السوري الدكتور أحمد الدرزي أصابع الاتهام لتركيا بالوقوف وراء تفجير دمشق، وأرجع ذلك إلى الضغوط عليها من قبل روسيا في إدلب، بالإضافة إلى قلقها من التفاهم الروسي - الأميركي، كما طالب السوريين لمواجهة تهديد تركيا للوجود السوري. (مرفق بالصور).

سياسة

رفض الرئيس المشترك للمجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فريد عطي، الاعتراف بنتائج اجتماعات اللجنة الدستورية، لافتاً إلى أن الدستور هو عقد اجتماعي يكسب شرعيته من مشاركة الجميع في صياغته وإقراره. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الأمانة العامة في حزب التطوير والتغيير الديمقراطي في شمال وشرق سوريا أن الضامن الوحيد لردع الهجمات والاعتداءات هو تكاتف مكونات المنطقة، معتبرين الجهات الضامنة في سوريا شريك في استهداف مناطقهم، ودعوا لرفع وتيرة المقاومة استناداً إلى مبدأ الدفاع المشروع والحماية الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أكد الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، بأن تحرير مدينة الرقة من براثن داعش أثبت بأن إرادة شعوب شمال وشرق سوريا إرادة لا تقهر وأثبت للعالم ولكل السوريين بأن أبناء هذه المنطقة يحملون مشروعاً ديمقراطياً ووطنياً ضمن مفهوم سوريا لا مركزية، لافتاً بأن تركيا تلعب دوراً كبيراً في عرقلة الحل السياسي في سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

الخيانة اصطلاحاً، وحسب معجم مقاييس اللغة لابن فارس، هي "إشارة إلى التنقّص، ويقال: خانَه يَخونه خَوْنًا. وذلك نقصان الوفاء".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

عبّر أهالي ناحية الدرباسية عن دعمهم ومساندتهم للمعتصمين على حدود باشور (جنوب كردستان)، ووصفوا تصرفات الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ "العار" لما يرتكبه من خيانة بحق الكرد.

العالم

تتجه الأنظار الليبية إلى مؤتمر "استقرار ليبيا" الذي يعقد الخميس، إلا أنه وعلى الرغم من الزخم السياسي والإعلامي، فقد رأت شخصيات وأكاديميون ليبيون أن المؤتمر لن يخرج بنتائج إيجابية في ظل استمرار الأطراف الخارجية بتدخلاتها السياسية والعسكرية، بالإضافة إلى وجود تركيا في هذا المؤتمر، قائلين: "من أفسد لن يستطيع أن يصلح".(مرفق بالصور).

المرأة

-يدلي تجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج ببيان بخصوص افتتاح مكتب لتعدد الزوجات في مدينة عزاز المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

أدانت عضوة منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، نائلة محمود جريمة قتل المرأة الحامل (نعمت شيخو) من قبل الاستخبارات التركية في عفرين المحتلة، منتقدة صمت المنظمات النسائية والحقوقية حيال هذه "الجريمة البشعة".(مرفق بالصور والفيديو).

تعمل آلاف النساء في إقليم الجزيرة ضمن المؤسسات، ومع هذا العدد من النساء العاملات فإن أعداد رياض الأطفال تتزايد، إذ تعلّم الأطفال بأساليب متنوعة من النشاطات، وبإمكان جميع الأمهات العاملات تسجيل أطفالهن هناك. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-يقام اليوم مهرجان الشهيدة ستيرفان الثالث للمرأة الشابة، تحت شعار "بطابع المرأة الشابة ستزدهر الثورة الثقافية"، وذلك في ملعب هيثم كجو بمدينة قامشلو، الساعة 14:00(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تجتاح الموجة الرابعة من سلالة فيروس كورونا المستجد مناطق شمال وشرق سوريا، ولم يسلم إقليم الفرات من هذه الموجة الخطيرة، إذ تزايدت أعداد المصابين بالفيروس بشكل كبير خلال الشهر الجاري بشكل خاص. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA