مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-10-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يخرج أهالي ناحية كركي لكي في مظاهرة لاستنكار قصف تركيا لقرى ديرك والتي راح ضحيتها مدنيين اثنين، وذلك في الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يتوجه اهالي ناحية كركي لكي وقراها الى قرية باترزان في قرى آليا لكركي لكي لتقديم واجب العزاء للشهيد رامان معزول، الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ تخرج بلديات قامشلو في مسيرة للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وتنديداً بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ من أجل تقييم المستجدات العسكرية والسياسية والاجتماعية الراهنة في المنطقة، يعقد مكتب العلاقات العسكرية في المجلس العسكري لقطاع الهول، ملتقى اجتماعي وسياسي لوجهاء ومثقفي ناحية تل حميس في المركز الثقافي، الساعة 14.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار إعلاميون في ناحية الدرباسية بأن ما يقوم به الاحتلال التركي وحكومة دمشق من بث الإشاعات هي حرب إعلامية خاصة تهدف إلى زعزعة إيمان مكونات المنطقة بإدارتهم وإفراغها، داعين الإعلاميين إلى أخذ دورهم لإظهار الحقيقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-" نعاهد وطننا وشهداءنا وقائدنا أوجلان وترابنا وذوي شهدائنا وعموم شعبنا بأننا لن ننساهم وسنسير على دربهم"، بهذه العبارات أكد ذوو مقاتلي الكريلا مساندتهم لحملة KCK. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-دعت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو جميع الكردستانيين أن يتحدوا لدعم حملة منظومة المجتمع الكردستاني للتصدي لهجمات الدولة التركية على كافة أراضي كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-تحت شعار "بألوان مكوناتنا يزدهر تراثنا" تستعد إدارات المرأة للمهرجان التراثي الأول على مستوى مناطق (الرقة، دير الزور، الطبقة ومنبج)، بمشاركة واسعة من الفرق الفنية. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تنظم لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة أمسية شعرية بحديقة كاوا في مدينة الحسكة، الساعة 17:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-يشهد إقليم الجزيرة حراكاً ثقافياً كل عام، حيث يتم تنظيم فعاليات ثقافية وفنية وأدبية، بدعم من هيئة الثقافة والفن، إلا أن المعنيين يؤكدون على ضرورة وجود مرجعية شاملة للاتحادات الموجودة، للنهوض بالواقع الثقافي والفني والأدبي بشكل أفضل. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-دعماً لمقاتلي الكريلا وحملة KCK تصدر أمهات الكريلا في الدرباسية بياناً إلى الرأي العام، الساعة 10:00،مرفق (بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يُعد مصنع روج للأكياس النايلون من أحد أهم المصانع التي افتتحت في شمال وشرق سوريا، كما أمّن فرص العمل لمئة من العاملين فيه من أهالي منطقة ديرك وبمردود مادي جيد. (مرفق بالصور والفيديو).

-يستعد مُهجّرو عفرين في مخيمات المقاومة بمقاطعة الشهباء لاستقبال الشتاء الثالث، بعد احتلال تركيا ومرتزقته لعفرين، فيما يقول المُهجّرون: "سنقاوم في المخيمات حتى نعود إلى أرضنا من جديد".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA