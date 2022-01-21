مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-1-2022

ـ لليوم الـ109 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

شدد مقاتلان من وحدات حماية الشعب شاركا في مقاومة العصر ضد دولة الاحتلال التركي أن تحرير عفرين هو هدفهم الأساسي، مؤكديْن أن هدف العدوان التركي على عفرين كان إبادة الإنسان والطبيعة والثقافة. (مرفق بالصور والفيديو).

أعرب أهالي الرقة عن رفضهم القاطع لما يسمى "التسويات" أو "المصالحات" لأبناء الرقة، ووصفوها بـ "ضحك على اللحى" و "مسيئة للشعب السوري".(مرفق بالصور والفيديو).

لعب الصحفيّون المحليّون دوراً بارزاً في نقل وقائع المقاومة التاريخية في عفرين ضد عدوان تركيا ومرتزقتها، في واحدةٍ من أخطر المعارك على العمل الصحفي؛ في حين لم يلق صوت المقاومة من عفرين آذاناً صاغية في العالم الخارجي. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أوضح الأمين العام للمؤتمر الدائم للفيدرالية، الدكتور ألفرد رياشي، أن الأنظمة الأحادية والشمولية أثبتت فشلها في إدارة التعددية، مؤكداً أن سوريا بحاجة إلى تجربة الإدارة الذاتية التي يمكن تشبيهها بالنموذج السويسري. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

وصف الكاتب والصحفي المصري، إلهامي المليجي، قرار إدراج اسم حزب العمال الكردستاني في "قائمة الإرهاب" بالباطل، وأكد أن الحزب يحمل قضية شعب، وأدى دوراً فاعلاً في دحر مرتزقة داعش، وتمنى مشاركة العالم والمجتمع العربي بفاعلية في حملات إزالة اسم الحزب من "قائمة الإرهاب".(مرفق بالصور).

طالب الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، كيلو محمد علي، السلطات في باشور بتسليم جثامين شهداء الكريلا إلى ذويهم وفتح المعابر مع شمال وشرق سوريا؛ لأن الإغلاق لا يصب في مصلحة الشعب الكردي الساعي إلى التحرر من القيود. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

جاء التصعيد الروسي مؤخراً على المناطق التي تحتلها تركيا في سوريا على وقع دعم الأخيرة لأوكرانيا كما بقية شركائها في حلف الناتو، وفي هذا السياق، يرى الباحث السوري الدكتور أحمد الدرزي، إن المناطق المحتلة من سوريا قد تشهد تحولاً جذرياً في حال اصطفاف تركيا إلى جانب الغرب ضد روسيا. (مرفق بالصور).

تستمر المواجهات في منطقة النقب يبن القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، إثر عزم إسرائيل إخلاء قرى بدوية فلسطينية، وطرد سكانها، وبينما تحذر الفصائل الفلسطينية من تداعيات الخطوة الإسرائيلية؛ يقدر مراقبون أن شرارة المواجهات في النقب قد تنتقل إلى ساحات أخرى. (مرفق بالصور).

ANHA