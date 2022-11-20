مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20 – 11 – 2022

تحت شعار "ترسيخ الإدارة الذاتية- تعزيز قوات سوريا الديمقراطية".ينطلق ملتقى العشائر السورية الثاني في مدينة الحسكة بتمام الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة منبج ملتقى حواري حول "التعصب الفكري والديني، والعزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان"، الساعة الـ10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم لجنة النشاطات في المجمع التربوي في ديرك، مسيرة وحفلة لطلبة المدارس بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وذلك، الساعة الـ 09:00، وتقوم منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة بالتعاون مع اتحاد المحامين واتحاد المعلمين، بأحيائه، عبر نشاط ستقوم به امام مقر الأمم المتحدة في قامشلو، الساعة الـ 12:00، وتنظم لجنة شلير للأطفال مع منظمة نودم إحتفالية للأطفال، وذلك في حديقة آفيستا، وذلك من الساعة الـ 11:00 وحتى الـ13:00، في حين تنظم اللجنة حفلة للأطفال في مدخل ناحية ديرك الساعة 14.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج مهجرو سري كانيه وكري سبي القاطنين في مخيم نوروز بديرك في مظاهرة للتنديد بالعنف الممارس ضد المرأة، وذلك في تمام الساعة الـ 10:00، ويخرج رجال ناحية تربه سبيه بمظاهرة أيضاً، الساعة 12.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يختتم مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن فعالياته لهذا العام، في يومه العاشر والاخير وذلك في مركز اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان، في تمام الساعة الـ16:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تستمر "الفرقة الرابعة" بفرض الحصار على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، ويعتبره المجلس العام للحيين سلاحاً سياسياً لحكومة دمشق؛ هدفه خلق الشرخ بين المكونات ونشر الفوضى والفساد، فيما يؤكد الأهالي على مقاومته(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد ثلاثي أستانا (روسيا – تركيا – إيران) خلال الأيام المقبلة جولة جديدة من اجتماعاتهم حول سوريا، وذلك بعد تطورات عديدة أعقبت الجولة السابقة، فماذا ستناقش هذه الجولة؟ (مرفق بالصور).

العالم والشرق الأوسط

قالت تقارير إن الاحتلال التركي يستمر بالتحضيرات لفتح معبر بين المناطق التي يحتلها ومناطق تسيطر عليها قوات حكومة دمشق، فيما يدعو الليبيون لتطبيق اللامركزية والفيدرالية في ليبيا كونها الحل الأمثل للأزمة.(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

أنهت هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، موسم التزفيت لعام 2022 بكمية 425 ألف م3 من المجبول الإسفلتي موزعة على مناطق شمال وشرق سوريا كافة، بالإضافة إلى 25 ألف طن من مادة البيتومين السائل أنتجتها مصفاة الحسكة(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA