مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-9-2021

-يدلي حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية عامودا ببيان إلى الرأي العام بصدد مرور الذكرى السنوية ال 18 لتأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي، الساعة الـ11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

أشارت عضوة المجلس العام لحزب سوريا المستقبل، فوزية عبدي، إلى أن تركيا تعمل على مشروع عثماني بالدرجة الأولى في المناطق المحتلة، عبر عمليات التغيير الديمغرافي وسياسة التتريك الممنهجة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، محمد شاهين أن شعب المنطقة قادر على الدفاع عن نفسه، ولكنه في انتقد في الوقت ذاته تنصل القوى الدولية الفاعلة في سوريا عن أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-قالت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو في الذكرى الـ 18 لتأسيس الحزب إنهم يعتبرون التنظيم أساس انطلاقة كل حركة، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنهم انتهجوا الخط الثالث لفقدان باقي الأطراف أي مشاريع حل واعدة تضمن حقوق الجميع، ووصفت مشروع الإدارة الذاتية بالمشروع الوطني الذي سينقذ سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الصحفي والمحلل السياسي من باشور(جنوب كردستان)، كاوا نادر قادر، أن أي تعاون من قبل أي حزب كردستاني مع الغزاة، يقع في خانة الخيانة القومية والوطنية. مضيفاً بأن بعض الأحزاب الكردية في باشور كردستان، مفلسة وبعيدة عن جماهيرها الشعبية، وتهتم بمصالحها العائلية، ولا تبالي بالنتائج التي يتبعها تعاونها مع ألدّ أعداء الكرد. (مرفق بالصور).

سياسة

-أكد الرئيس المشترك لمكتب التنظيم في حزب الاتحاد الديمقراطي في الرقة، غازي الياسين بمناسبة الذكرى الـ 18 لتأسيس الحزب، أن حزبهم يختلف عن بقية الأحزاب "لأنه يعتمد نظرية العيش المشترك والأمة الديمقراطية الشاملة لجميع الوطن السوري وهدفه تحقيق متطلبات كل الشعوب وليس الكرد فقط".(مرفق بالصور والفيديو).

صعّدت روسيا هجماتها ضد مرتزقة الاحتلال التركي في سوريا، فما بين الحديث عن عملية عسكرية مرتقبة في إدلب، واستهداف قادة هذه الجماعات في إحدى أكبر القواعد التركية في ريف حلب الغربي، تتوضح معالم مرحلة جديدة للصراع في سوريا. فما هي دلالات هذا التصعيد وما هو ارتباطه بالحراك الإقليمي؟(مرفق بالصور).

تأتي الاتفاقات الأخيرة التي يشهدها الريف الغربي من درعا، في إطار خطة روسية لتعديل بنود اتفاق التسوية في عام 2018، وإعادة سيطرة قوات حكومة دمشق على جنوب البلاد بشكل كامل. في حين يرى أبناء درعا بأن سيطرة حكومة دمشق على درعا هو "المسمار الأخير في نعش مهد الثورة".(مرفق بالصور).

كردستان

اعتبر الرئيس المشترك لحركة المجتمع الكردستاني محمد عبدالله الهجوم الجبان الذي استهدف المناضل ياسين بولوت في مدينة السليمانية في باشور (جنوب كردستان) انتهاكاً لسيادة باشور ، وأضاف "كان هذا الهجوم الإرهابي ضد جميع أبناء باشور كردستان، وصمت حكومة باشور كردستان على الهجمات دليل على شراكتها".(مرفق بالصور).

-اعتبر أعضاء مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين، اغتيال المناضل ياسين بولوت ( شكري سرحد)، خيانة حدثت بيد العملاء الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

قال المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري إن الاحتلال التركي للمنطقة الغربية في ليبيا يهدد ويعرقل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأشار إلى أنباء تتحدث عن بناء جسر جوي بين تركيا والغرب الليبي من أجل نقل آلاف الأفغان إليها. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-بالاعتماد على الزراعة والإرادة في الحياة تغلَّب على إعاقته، لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى مساعدة أسرته. (مرفق بالصور والفيديو).

-تحسّن وارد الكهرباء في المناطق الجنوبية لمركز مقاطعة الحسكة شمال شرق سوريا، وسط وعود إداريين في مؤسسة الكهرباء بزيادة ساعات التغذية للمنطقة إلى 10 ساعات يومية، في حال توقف عمليات العبث بالبنية التحتية وشبكات الطاقة الرئيسة، والتزام الأهالي بالجباية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA