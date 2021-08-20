مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20 -8-2021

-أشار المحامي يوسف جكاس عضو لجنة السجون في جمعية الحقوقيين الأحرار OHD أن العزلة في سجن إمرالي خرجت عن أطرها القانونية وقال أن "المعتقلين في سجن إمرالي محرومون من حق الحياة". (مرفق بالصور والفيديو).

-يجتمع مجلس مقاطعة قامشلو مع شيوخ ووجهاء عشائر منطقة رميلان لمناقشة الوضع السياسي والخدمي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أدان إداريون في الإدارة المدنية بريف دير الزور الشرقي اختطاف ممثل الإدارة الذاتية في جنوب كردستان، واعتبروه معاداة للإدارة الذاتية، وطالبوا بالكشف عن حالته الصحية والإفراج عنه. (مرفق بالصور والفيديو).

حذّر الحقوقي جبرائيل مصطفى الأهالي في الشهباء من الانجرار وراء سياسات المجلس الوطني الكردي التي تدعو المهجرين العودة إلى المناطق المحتلة، كما دعا الأهالي إلى فضح تلك السياسات. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد مقاتلو مجلس منبج العسكري المرابطين في جبهات الدفاع عن المدينة أنهم سائرون على خطى الشهداء في صون كرامة الأرض والوطن من الاحتلال التركي ومرتزقته. (مرفق بالصور والفيديو).

حذر الرئيس المشترك لمنظمات المجتمع المدني في الطبقة، جميع أبناء الشعب السوري من اللجوء إلى الأراضي التركية "كي لا يصبحوا لقمة سائغة وفريسة سهلة للمطامع التركية".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال باحث في شؤون الحركات الإسلامية أن أميركا لم تذهب إلى أفغانستان غيرة على الديمقراطية أو انتصاراً لحقوق الإنسان، ولفت أنها بانسحابها وضعت برميلاً من البارود على الحدود الصينية والروسية، وأكد أن على العرب أن يبنوا منظومتهم الدفاعية الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أوضح عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بأن الهجوم الغادر الذي تعرضت له قوات الكريلا من قبل الحزب الديمقراطي يشكل خطراً على الأمة الكردية ولن يخدم مصلحة الشعب الكردي، وطالب الحزب الديمقراطي بالكشف عن مصير المقاتلين المختطفين بأسرع وقت. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

كما هو معلوم، فإننا نمر بمرحلة مهمة وحساسة للغاية. بداية نحن، كمجتمع كردي، بحاجة إلى تحليل المرحلة الحالية واستيعابها جيداً. لأن الأزمة والفوضى الموجودة على الصعيد العالمي، تشير بوضوح إلى أن الحداثة الرأسمالية تسعى إلى إبعاد مجتمعنا عن طبيعته. لذلك هناك محاولة للقضاء على كل من يؤمن بالكردية، وعلى كل الذين فتحوا أبوابهم للحرية والديمقراطية.

المرأة

طالبت عضوات مؤتمر ستار في إقليم الفرات الحزب الديمقراطي الكردستاني بإطلاق سراح ممثلات تنظيم المرأة الحرة الكردستانية، وأشرن إلى أن ذهنية الديمقراطي الكردستاني تجاه المرأة هي ذهنية الدولة التركية ذاتها. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

"أقرب كلمة توصف شعوري وأنا بركض، إنه أنا لساتني عايش، وبحس بالحياة وإنه رجلي إلي فقدتها ما خلتني قعيد الفراش وسعيد إني ما سمحت لليأس يسيطر عليّ" هكذا وصف الشاب نور الناعم شعوره حين عاد للعب كرة القدم بعد دورةٍ طويلة من التأهيل، إثر فقدانه قدمه اليمنى في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة. (مرفق بالصور والفيديو).

ازدادت في الفترة الأخيرة حالات الإصابة بالتسمم بسبب تلوث مياه نهر الفرات جراء خفض منسوبه من قبل دولة الاحتلال التركية، ما يكشف حجم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها تركيا لشعب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA