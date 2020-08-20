مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-دعا مقاتلو أبناء العشائر والقبائل العربية المنضوين في صفوف قوات سوريا الديمقراطية أبناء عمومتهم من المقاتلين والمدنيين في دير الزور الحذر من الوقوع في فخ المخططات الرامية لبث الفتنة. (مرفق بالصور والفيديو).

-كثر الحديث خلال الفترة الماضية عن منظمة ما تسمى الذئاب الرمادية التي يستخدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحقيق طموحاته وأحلامه في المنطقة، حيث كشف الجيش الوطني الليبي عن دور هذه المنظمة وأسماء الأشخاص الذين يقودونها في ليبيا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-بحسب العديد من الأوساط فإن ما يجري في يومنا الراهن هو حرب عالمية ثالثة غير معلنة. وقد بدأت هذه الحرب مرة أخرى وبعد مائة عام، على يد الأنظمة والقوى المهيمنة بهدف إعادة تقسيم منطقة الشرق الأوسط، وبدأت هذه الحرب على شكل الحرب الأهلية الدائرة في سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-يواصل الاحتلال التركي عبر مرتزقته اتباع أساليب مُمنهجة ضد النساء في مناطق احتلالها، وأرقام مرعبة حول حالات القتل والاعتداء والخطف، إلا أنها لم تحرك ضمير المنظمات الإنسانية التي لا زالت تلتزم الصمت. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-قالت رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد أنهم يتجهون نحو عقد ملتقى حواري أو مؤتمر يجمع بين كافة أبناء إقليمي الجزيرة والفرات, هدفه التوصل إلى نموذج مناسب وأفضل للإدارة الذاتية للمنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد الحقوقي وعضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى عبدي بأن "الدولة التركية تهاب من المشروع الديمقراطي للقائد عبدالله أجلان وتخشى من خروج فكره للنور، والعزلة المفروضة عليه لا تتعارض مع مصالح المنظمات الحقوقية وإلا لرأينا منها تحركا لكسر هذه العزلة".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-يحضر كومين سينما آفرين التابعة لمركز الثقافة والفنّ في مقاطعة عفرين، مهرجان ليلون السينمائي الدولي بموسمه الأوّل في روج آفا، واستقبل أكثر من ألفين و٧٣ فلماً من أنحاء العالم وسيتم اختيار 58 منها، بعدد أيام مقاومة العصر في عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-أكدت عضوات حركة الشبيبة الثورية السورية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب أن المقاومة التي يبديها المقاتلون في حفتانين هي مقاومة النصر ضد الفاشية، ودعون جميع الشبان والشابات إلى تصعيد النضال ودعم المقاومة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA