مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-7-2021

-يزور اهالي شمال وشرق سوريا في صباح أول أيام عيد الأضحى أضرحة الشهداء، الساعة 07:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تغيب بهجة العيد عن مهجرين يقاسون الأمرّين في المخيمات، عقب الاحتلال التركي لأرضهم، وسط تأكيداتهم بأن "عيدنا الحقيقي يكمن في خروج المحتل والعودة إلى ديارنا". (مرفق بالصور والفيديو).

أكد المحامي فرهاد باقر أن نبش القبور جريمة أخرى تضاف إلى جرائم الاحتلال التركي في المناطق المحتلة يجب محاسبته عليه، داعياً كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية إجراء التحقيق والمساءلة في انتهاكات وجرائم تركيا ومرتزقتها في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد الشيخ راغب بشار الفارس أن الإدارة الذاتية تمثل كافة مكونات المنطقة، والعشائر العربية في شمال وشرق سوريا تحافظ على مشروع الإدارة الذاتية، وطالب الدول والجامعة العربية ومجلس الأمن بالاعتراف بها سياسياً. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد الباحث والمحلل السياسي المصري محسن عوض الله أن تمديد مجلس الأمن الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الذي تسيطر عليه جماعات إرهابية فقط يشير إلى أن السياسة تحكمت بالبعد الإنساني، واعتبر أن المجتمع الدولي لا يخضع لأي فكر سامٍ، ونوّه إلى أن الموقف الروسي ليس بجديد قائلاً: "هي أسوأ حليف" مشيراً إلى موقفها الذي خذل مصر بشأن سد النهضة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-قال الخبير الأفغاني في الشؤون السياسية، روح الله عمر، إن تركيا هي دولة محتلة لأنها دخلت بلادهم تحت غطاء الناتو الذي دمر أفغانستان وقتل شعبها. (مرفق بالصور والفيديو).

يحلّ عيد الأضحى هذا العام حزيناً على اللبنانيين، في ظل أزمة اقتصادية سببت الأسى والقهر والضائقة المعيشية وسلبت من اللبنانيين طعم العيد والفرحة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

تعرض الإيزيديون في سوريا للتهميش والإنكار على يد الأنظمة الحاكمة، التي لم تعترف بهم كديانة في الأراضي السورية، وسلبت حقوقهم الثقافية والدينية، أما الإدارة الذاتية فقد أمّنت لهم حقوقهم ومكّنتهم من افتتاح مؤسسات خاصة بهم تمثلهم، كنتيجة من نتائج ثورة 19 تموز. فكانت الإدارة الذاتية مكسباً لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA