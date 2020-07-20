مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-7-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- متابعة تطورات المرحلة الثانية من حملة ردع الإرهاب.

-يتذكر المسنّ الإيزيدي سليمان جولي بعضًا من جرائم تركيا بحق المجتمع الإيزيدي، ويقول: تركيا تتحجج بحماية حدودها لكنها تقوم بقتلنا منذ سنوات كثيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال أعضاء مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، إن الوحدة بين الأحزاب السياسية هو تحقيق لأحلام شهداء الحرية، ومن خلال الوحدة سيتم القضاء على الفساد والخراب التي تتعرض لها المنطقة من قبل الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال مستشار الهيئة القانونية في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات ولات حمي إن الحكومات التركية السابقة والحالية معروفة بعدم احترامها للمواثيق والقوانين الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

حققت المرأة في المناطق المحررة من مرتزقة داعش، نموذجًا نضاليًّا وتنظيميًّا فريدًا بتركيبته ونمطه وأسلوبه في المنطقة العربية والغربية، حيث استطاعت المرأة في روج آفا، برسم هذا الإنجاز النضالي في مسيرة الحرية، تعزيز وتقوية نضالها ضمن مجتمع متحرر من الفكر الذكوري. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت الباحثة الأكاديمية والناشطة الحقوقية اليمنية، الدكتورة أروى الخطابي، إن الإخوان المسلمين في اليمن هم أداة لتنفيذ مخطط الرئيس رجب طيب أردوغان ومشروعه التوسعي لإحياء الخلافة العثمانية. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

ـ براعية هيئة الثقافة والفن في شمال وشرق سوريا تقام فعاليات مهرجان الشهيد هركول الرابع للكتاب، في مدينة قامشلو، الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يعاني مخيم مُهجّري كري سبي من توقف القدرة الاستيعابية لاستقبال المزيد من الأسر، نتيجة تجاهل المنظمات الدولية المعنية بالشؤن الإنسانية تقديم الدعم للمهجرين. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالبت بلدية الشعب في الشدادي لجنة البلديات والبيئة في مقاطعة الحسكة بتقديم الدعم لهم لإصلاح محطة التحلية الموجودة في الناحية، والتي ستغطي 80% من حاجة الناحية والريف لمياه الشرب. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA