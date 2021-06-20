مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-6-2021

يخرج أهالي ناحية كركي لكي في مسيرة للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع (مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي ناحية عامودا في مسيرة للتنديد باغتيال عضوة حزب الشعوب الديمقراطي. (مرفق بالصور والفيديو)

تدلي منظمة حقوق الإنسان بإقليم الجزيرة ببيان لوسائل الإعلام بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين. (مرفق بالصور والفيديو)

قالت الإدارية في حزب سوريا المستقبل فرع منبج، هند داغستاني، إن حبس مياه نهر الفرات جزء من السياسات التي تتبعها الدولة التركية في المنطقة، ويضاف إلى الجرائم التي ترتكبها في المناطق المحتلة بهدف تهجير الشعب. (مرفق بالصور والفيديو)

قال مثقفون من عفرين إن الرسالة التي وجهها مراد قره يلان في هذه الفترة مهمة جداً، ودعوا الجميع وبشكل خاص المثقفين إلى دعم ومساندة هذا النداء.

شدد أعضاء في قوى الأمن الداخلي على ضرورة الحماية الذاتية وبخاصة في منطقة كانت ولاتزال محاطة بالأعداء، مؤكدين أن الحماية واجب على كل فرد قادر على الدفاع عن مجتمعه. (مرفق بالصور والفيديو)

العالم

شهد الأسبوع الماضي انعقاد القمة بين الرئيسين الروسي والأميركي والتي لم تأخذ خلالها سوريا حيزاً كبيراً وأسفرت عن تفاهمات صغيرة بشأنها بينما رأى مراقبون بأن الاتهامات والخلافات مستمرة، فيما جددت تركيا معاكستها لمسار التوافق الليبي، في حين دعت قمة الناتو لمواجهة التهديد الروسي – الصيني.

كردستان

أوضح سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا، عبدالكريم سكو، أن مواقف الأحزاب السياسية الكردية ومقاتلي البيشمركة المنددة بالاحتلال التركي والسياسات الداعمة له بداية لهبوب رياح ثورة كردستانية واسعة، مؤكداً أن الكرد سينتفضون في وجه الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو)

المرأة

أكدت ناشطات على مواصلة دعم مقاومة الكريلا حتى تحقيق النصر، وناشدن كافة النسوة والشعب الكردي الانتفاض في وجه الاعتداءات التركية وتصعيد المقاومة. (مرفق بالصور والفيديو)

الثقافة والفن

تحوّلت موهبة المهجّر العفريني علي إبراهيم إلى حقيقة بعدما كان يظنّها أنّها شيئاً ثانوياً، قائلاً: "لم أتوقّع أنّه بعد كل هذا العمر أن تكون لي موهبة بهذا الصدى، وأن أخرج صوت أهالينا المهجّرين العفرينيين عن طريق رسوماتي".(مرفق بالصور والفيديو)

المجتمع والحياة

تعرض محمد باقي للاعتقال أكثر من مرة على يد الأمن السوري، لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة نضاله، وتوريث حبه لقضيته لأبنائه، الذين التحقوا بصفوف حركة حرية كردستان لتحقيق حرية الشعب وصون كرامته، فيما كان لقائه بالقائد أوجلان بمثابة ولادة جديدة له. (مرفق بالصور والفيديو)

يصف أهالي مدينة قامشلو عيادات الشعب بأنها "تساعد الفقراء"، مؤكدين أنها ساهمت بشكل فعال في تخفيف عبء ارتفاع أسعار المعاينات في العيادات الخارجية عن كاهلهم. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA