مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-5-2021

- أشار مثقفو ديرك أن أهداف تركيا من تشديد العزلة على القائد عبدالله أوجلان هو إبعاد الشعب الكردي عن قائده، وعرقلة نشر فكره.(مرفق بالصور والفيديو).

- ناشدت عائلتا الشهيدين زافر تولهلدان وجانفدا حسكة، اللذين استشهدا في آفاشين جراء استخدام الدولة التركية للأسلحة الكيماوية، المجتمع الدولي والجهات المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة على جثامين الكريلا. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- جيش الاحتلال التركي الذي تلقى ضربات موجعة جراء المقاومة البطولية لمقاتلي الكريلا، لجأ إلى استخدام الأسلحة الكيمياوية. قائد مركز الدفاع الشعبي مراد قره يلاه ذكر في تصريح سابق أن 7 من مقاتليهم استشهدوا في منطقة مام رشو في جبال زاغروس جراء استخدام الأسلحة الكيمياوية. (مرفق بالصور).

المرأة

- قالت مرال جيجك إنهم بصدد إنشاء محكمة بديلة خاصة بالنساء للتصدي للهجمات الكونية التي تتعرض لها النساء، وذلك في إطار حملة موسعة تشارك فيها العديد من الناشطات والمنظمات النسائية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أدانت نساء مدينة منبج العزلة المشدّدة على القائد عبد الله أوجلان وقلن: "لفكر القائد دور في تحررنا وتعرفنا على حقيقة المرأة" وناشدن المنظمات الحقوقية للتدخل لرفع العزلة عن القائد. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية الدرباسية عدلة مصطو أن إقدام دولة الاحتلال التركية على قطع المياه عن أكثر من مليون نسمة يهدف إلى خلق الفوضى ودفع الأهالي للتخلي عن ديارهم لإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري رمزي شيخ موسى إن دول العالم فاقدة للأخلاق في سياساتها، إبان انتهاجها الصمت إزاء الهجمات التركية على الشعب الكردي واستخدامها الأسلحة المحرمة، والتي كان آخرها في منطقة آفاشين. (مرفق بالصور والفيديو).

- دعا سياسيو حلب الأحزاب الكردية إلى إظهار مواقف جدية أمام الهجمات الاحتلال والإبادة التي يشنها الجيش التركي على مناطق الدفاع المشروع (مديا)، وقالوا إن هذه الهجمات تستهدف جميع الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال عضو اللجنة المركزية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) مسلم شيخ حسن "إذا كان المجتمع الدولي يريد حلًّا حقيقيًّا وسريعًا للأزمة في سوريا يتوجب أن تحضر كافة القوى الموجودة على الأرض الاجتماعات التي تعقد في المحافل الدولية، وإبعاد الإدارة الذاتية عن المحافل الدولية تأزيم للأزمة السورية وليس حلًّا".(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تنظّم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في كوباني مظاهرة لمساندة مقاومة الكريلا في وجه هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدافع المشروع، بناحية شيران، الساعة 10,00، (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- قال الخبير في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين إن الهدف الاستراتيجي التركي من الهجمات على مناطق مديا الدفاعية، هو إحياء ما تسميه "حدود الميثاق الملّي" الذي يضمن ضم شمال سورية وشمال العراق، معتبرًا هذه الهجمات محطة "على طريق الهدف الكبير والشامل والنهائي وهو ضم تلك المناطق إلى تركيا".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يومًا بعد يوم، تزداد حجم الكارثة الإنسانية التي سببتها تركيا في سوريا بحبسها لمياه نهر الفرات، من تسمم وتلوث وتغيير المناخ، إلا أن انهيار القطاع الزراعي يبقى في الواجهة كونه مصدر دخل 90% من سكان حوض الفرات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA