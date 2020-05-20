مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-5-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

أكد المستشار القانوني للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية أن إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مُرتزقة داعش باتت ضرورة مُلحة، ونوه إلى أن هذه المحكمة ستقدم نصراً سياسياً يُضاف للنصر العسكري الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية في دحر مُرتزقة داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح المختص في المجال الاقتصادي مصطفى خليل بأن الإدارة الذاتية بإمكانها لعب دور في تخفيف حدة الأزمة على الأهالي عبر دعم المشاريع واتاحة الفرص للمستثمرين في إنشاء المشاريع الصناعية والبنيوية لخلق فرص عمل كثيرة، لافتا إلى أن انهيار الاقتصاد السوري هي نتيجة للسياسات الخاطئة للحكومة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب عدد من أهالي حي الشيخ مقصود المنظمات الحقوقية بضرورة رفع العزلة عن القائد أوجلان والكشف عن صحته، مؤكدين إن فلسفته هي مفتاح لحل أزمات الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

جدد مقاتل تركماني في صفوف قوات سوريا الديمقراطية عزم المقاتلين على مجابهة الهجمات التركية على المنطقة، وقال إنه يعتز بكونه مشاركاً في مقاومة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

شدد عدد من الأطباء في مدينة كوباني على ضرورة توحيد الصف الكردي، وعدم إضاعة الفرص التاريخية المتاحة، وعدم الانجرار خلف الخلافات الحزبية الضيقة التي لا تخدم مصلحة الشعب الكردي، وأكدوا بأن قوة الكرد تكمن في توحيد الأحزاب. (مرفق بالصور والفيديو).

يصدر مؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب بيانا وذلك تنديداً بالاعتداءات التركية على مزارات الشهداء في تمام الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

تكرّم حركة المجتمع الديمقراطي في حي الشيخ مقصود والأشرفية المؤسسات التي ساهمت بفعالية في منع ظهور فيروس كورونا وذلك في تمام الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

عادت درعا إلى واجهة الأحداث السورية مجدداً، فما بين التظاهرات الشعبية والانفلات الأمني والتحشيد العسكري الروسي والإيراني, توجهت الأنظار إلى الجنوب السوري, فماذا يجري هناك؟(مرفق بالصور).

ظهرت مؤخراً ما قيل عنها إنها مبادرة دولية لتوحيد الصف الكردي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا مع دخول سوريا في مرحلة أخرى من الصراع، ولكن المطّلع على تاريخ الدولتين (أمريكا وفرنسا) لا بدّ أن تساوره الشكوك حول نوايا الدولتين من تلك المساعي، فما هو المقابل لتوحيد الكرد بمقاسات فرنسية – أمريكية؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

قال أهالي الريف الشمالي والغربي لناحية تل تمر، مناطق تماس مع مناطق تحتلها تركيا، إن جيش الاحتلال التركي يتعمد إحراق محاصيلهم الزراعية في حين لا تتمكن فرق الإطفاء من إخماد تلك الحرائق جراء استهداف متعمد من قبل جيش الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

ساهم الإنتاج المحلي من الخضروات في مناطق شمال وشرق سوريا في انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، ويرى الخبراء، بأن دعم وافتتاح مشاريع اقتصادية سيساهم في انعاش اقتصاد المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

تعود تركيا مرة أخرى إلى استخدام "سلاح" المياه الدولية، أهم الموارد الطبيعية والاقتصادية، ضد السوريين شمال شرق البلاد، إلى جانب قصف المحاصيل الزراعية خلال الصيف الجاري لحرقها، منتهكة المواثيق والقوانين الدولية. (مرفق بالصور).

ANHA