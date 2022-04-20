مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-4-2022

-انطلاق فعالية "خيمة المقاومة" التي ينظمها حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات تنديا بالهجمات على مناطق الدفاع المشروع و "خيانة حزب الديمقراطي الكردستاني" وذلك في ساحة الشهيد عكيد، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو)

-يقيم البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة احتفالية بمناسبة عيد الاربعاء الأحمر(رأس السنة الإيزيدية) وذلك في ساحة قرية قزلاجوخ بناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، الساعة الـ10:00. (مرفق بالصور والفيديو)

-يلقي مجلس ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو بياناً إلى الرأي العام، تنديداً بهجمات الإبادة لدولة الاحتلال التركي وحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع، وذلك في ساحة الشهيد جهاد، الساعة الـ13:00.(مرفق بالصور والفيديو)

-تلقي حركة مزبوتاميا للثقافة والفن، واتحاد الفنانين في إقليم الجزيرة، وحركة الهلال الذهبي، واتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، وهيئة الثقافة بياناً مشتركاً إلى الرأي العام استنكارا لهجمات الإبادة لدولة الاحتلال التركي ومشاركة حزب الديمقراطي الكردستاني معها، وذلك أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، الساعة الـ10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

في ظل ما تواجهه المنطقة من مرحلة هي الأخطر وتحديات أبرزها الهجمات التركية، أكد ساسة وكتّاب عرب وآشور، أن اتحاد مكونات المنطقة وفق نظرية الأمة الديمقراطية صمام أمان لحماية الشعوب من الإبادة، وأشاروا إلى نقاط الاتفاق بين المكونات أكثر من نقاط الاختلاف. (مرفق بالصور والفيديو)

اكدت الرئيسة المشتركة للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية فالنتينا عبدو أن الحصار المفروض على الحيين أتى بأوامر مباشرة من قيادات حكومة دمشق، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من الحصار هو منع انتقال مشروع الأمة الديمقراطية إلى بقية أحياء حلب. (مرفق بالصور والفيديو)

يستمر الاحتلال التركي بارتكاب الجرائم بحق أهالي عفرين وطبيعتها، أمام أعين المجتمع الدولي، ففي الأسبوعين الفائتين أقدم الاحتلال على خطف 21 مواطناً وقطع أكثر من 500 شجرة زيتون وحراجية، ناهيك عن جرائم التغيير الديمغرافي. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد الناشط السياسي جبرائيل مصطفى أن ما يسمى بالائتلاف السوري وأتباعه من أمثال عبد الحكيم بشار الذي وصفه بالمرتزق السياسي، ليسوا سوى أدوات لشرعنة الاحتلال في مقاطعة عفرين، والتستر على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو)

شدد الرئيس المشترك لأكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي في إقليم الفرات، سليمان سليمان، على ضرورة اشتراك جميع أفراد المجتمع في حماية المنطقة، وقال "يجب على الشعب كله الوقوف إلى جانب القوات العسكرية دائماً".(مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا جثمان شهيد في قوات حرس الخابور إلى مثواه الاخير بمراسم في مزار الشهداء "الشهيد دجوار" بالمدينة، الساعة 12:00.( مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

العلاقات السورية – التركية على جدول الأعمال من جديد، فقد تداولت بعض الصحف المقربة من نظام أردوغان أن الدولة التركية ترغب بعقد مفاوضات رسمية مع النظام السوري. إذ أشارت مراسلة صحيفة حرييت، نوراي باباجان، في الرابع من نيسان الجاري إلى أن الدولة التركية ترغب بالتفاوض مع النظام السوري على 3 نقاط، هي: الحفاظ على هيكلية الكيان الوحدوي أولاً، ثم الحفاظ على الوحدة السورية ثانياً، وأما النقطة الثالثة فتتعلق بأمان اللاجئين العائدين إلى سوريا.

كانت أعوام 1990 أكثر أعوام حركة التحرر الكردستاني ازدهاراً، إذ بدأت موجات الانتفاضة في كردستان وانتشر وعي سياسي كبير بين الشعب. وكانت نصيبين، وجزير، وآمد هي المراكز الرائدة لهذه الانتفاضات، وفي الوقت ذاته، انتشرت مقاومة جماهيرية في كردستان بأسرها. وارتبط الشعب والكريلا وتقدّموا معاً، وخلق حزب العمال الكردستاني وعياً ثورياً قوياً. كما تصاعدت الحركة السياسية الكردية أيضاً. خلال تلك الأعوام أصبحت القضية الكردية قضية سياسية، وقد شكّل عام 1992 مرحلة مهمة بالنسبة لكردستان من نواح عديدة.

كردستان

أكد غريب حسو أن المخطط المشترك بين دولة الاحتلال التركي والديمقراطي الكردستاني يشكل خطراً كبيراً على عموم الشعب الكردي والكردستاني ومستقبله، وقال: "الديمقراطي الكردستاني يرتكب جريمة بحق الشعب الكردي، ويهيئ الأرضية للاحتلال والارتزاق ونشر الفوضى في كردستان".(مرفق بالصور والفيديو)

قالت عضوة اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري كلستان عطي أن دولة الاحتلال التركي تدعي الإسلام وتسيّر سياساتها القذرة على شمال وشرق سوريا عبر قطع مياه نهر الفرات خلال شهر رمضان، مشددة على ضرورة تصعيد النضال ضد الاحتلال وسياساته العدائية تجاه شعب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو)

تحدث سياسيون عرب وكرد عن ضرورة تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، لافتين إلى أن مواصلة العزلة عليه يعني الإصرار على فرض الديكتاتورية والاستبداد على شعوب الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو)

العالم

يتخوف اللبنانيون من الازدياد الواضح في عدد الإشكالات المسلحة في الآونة الأخيرة، خاصة مع تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، واقتراب الاستحقاق الانتخابي، حيث تتزايد وتيرة الإشكالات الأمنية، التي تتخذ منحىً سياسياً. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA