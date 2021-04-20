مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-4-2021

- أكد شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور أنّ تحقيق سوريا ديمقراطية لا مركزية، هو السبيل الوحيد لحل الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ أكثر من 10 سنوات. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- انتقدت مسؤولة المرأة في حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري، منى الخلف، موقف روسيا من استمرار الهجمات التركية على مناطق في شمال وشرق سوريا، وأوضحت أن التواطؤ الروسي والتذبذب في الموقف لا يخدم الشعب السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

- استنكرت عضوة الهيئة التنفيذية في حزب الاتحاد الديمقراطي، بيريفان حسن، الصمت الدولي حيال الهجوم الأخير الذي شنته دولة الاحتلال التركي على المنزل الذي مكث فيه القائد عبد الله أوجلان، وتساءلت عمّا إذا كان المجتمع راضيًا عمّا تقترفه تركيا من جرائم بحق شعوب المنطقة؟(مرفق بالصور والفيديو).

- حولت نساء حي الشيخ مقصود أسطح المنازل إلى ما يشبه حقول زراعية لزراعة الخضروات في خطوة تهدف لمواجهة الحصار المفروض على المنطقة والوضع الاقتصادي الصعب. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت إداريات مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية، أن انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول ينبئ بمستقبل حرج للنساء في البلاد، ودعون النساء إلى تصعيد النضال في وجه سياسات القمع التي تستهدف النساء. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكد السياسي السوري، سمير عزام، أن الإدارة الذاتية أصبحت طرفًا مهمًا على الساحة السورية لما حققته من إنجازات في مختلف المجالات، وأشار إلى أن حل الأزمة السورية والقضايا العالقة يتم عبر الاعتراف السياسي بالإدارة الذاتية، وشدّد على ضرورة تطوير التحالف العسكري ضد داعش إلى تحالف سياسي واقتصادي. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- يقترب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، في وقتٍ لا يجد فيه الشارع الفلسطيني أي مؤشرات حقيقية تضمن إجراء الانتخابات، بل على العكس من ذلك، ثمة تقديرات تشير إلى أن فرص تأجيل الانتخابات، تغلب إمكانية إجراؤها في موعدها المقرر يوم 22 مايو/ أيار القادم. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- حذّرت إدارة السدود في شمال وشرق سوريا من كارثة إنسانية حقيقية كبيرة بانتظار المنطقة، بعد التلوث الذي ضرب نهر الفرات إثر انخفاض منسوب مياهه إلى الحد الأدنى بعد مضي ما يزيد عن الشهرين والنصف على خفض تركيا منسوب المياه المتدفقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA