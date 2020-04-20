مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-4-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-عبّر أهالي ناحية الدرباسية عن قلقهم على صحة القائد عبدالله أوجلان في ظل تفشي جائحة كورونا داخل السجون التركية، وطالبوا منظمات حقوق الإنسان بالضغط على الدولة التركية للسماح لمحاميه وأسرته بزيارته للكشف عن وضعه الصحي. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب ذوو المعتقلين في سجون الدولة التركية المنظمات الحقوقية بالتدخل وتسوية أوضاع المعتقلين في السجون والإفراج عنهم، بعد انتشار فيروس كورونا في تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-"البيشمركة قادمون" لحماية الشعب الكردي؛ شعارات ظلت على بعض جدران مدينة ديرك، ولكن تتكشف الحقائق يوماً بعد يوم، فبعد هجمات خانه صور، ها هي هذه المجاميع المسلحة تتوجه إلى جبال قنديل تنفيذاً لمخطط تركي بحت يخدم سياسة بعض الأحزاب في جنوب كردستان. (مرفق بالصور).

-شجبت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية للإدارة الذاتية في شنكال القصف التركي لمخيم مخمور، ودعت الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) إلى عدم التورط في المخططات التركية الهادفة إلى إنهاء الوجود الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-أكد صالح مسلم أن أعداء الشعب الكردي يحاولون مواصلة دفع الكرد للوقوع في الأخطاء والمؤامرات التي يحيكونها منذ 170 عاماً على شعبنا, وقال :"يجب ألا يغمس أحد لقمته في دم أخيه" في إشارة إلى ما يشهده باشور كردستان من توترات بين الأطراف الكردية, وناشد الجميع لتحمل مسؤولياتهم في التعبير عما يدور في ضمائرهم ووجدانهم حيال الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

رغم ما يعيشه العالم من أزمة جراء تفشي فيروس كورونا من منع للتجمعات، وفرض حظر التجوال في الكثير من دول العالم، إلا أن الشعب المصري لم يتخلَ عن عاداته التاريخية لاستقبال شهر رمضان المبارك. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-قال سلمان بارودو إن تحديد سعر شراء القمح للموسم الحالي جاء بعد انعقاد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات ذات الصلة، وأكد أن الهيئة ستقوم بتحديد سعر الشعير خلال الأيام القادمة، وأنهم اتخذوا كافة التدابير، والصوامع والمستودعات جاهزة لاستلام المحصول. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA