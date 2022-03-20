مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-3-2022

يتوجه أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو إلى مزاء الشهداء في قرية دكري لإِشعال الشموع على أضرحة الشهداء، ومن ثم التوجه إلى دوار آزادي لإيقاد شعلة نوروز، الساعة الـ 17:00.( مرفق بالصور والفيديو)

يوقد أهالي مقاطعة قامشلو ضمن احيائهم شعلة عشية نوروز 2022، استعداداً للاحتفاليات التي ستقام في يوم الـ 21 آذار، وذلك في تمام الساعة الـ 18:00.( مرفق بالصور والفيديو)

يحتفل أهالي مدينة الطبقة وريفها بعيد نوروز. (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر الاحتفاليات، وايقاد شعلة نوروز في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، عبر احتفالات متفرقة في كلا من "الدرباسية، الحسكة، وتل تمر"، عبر ايقاد شعلة نوروز في جميع احياء المدن والنواحي، بتمام الساعة 15.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا في مسيرة، تنظم من قبل المرأة الشابة في حركة الشبيبة الثورية السورية، احتفاء بنوروز 2022، وستنتهي بإيقاد الشموع على اضرحة الشهداء، في مزار شهداء المدينة في الداؤدية، الساعة الـ18.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يحتفل أهالي مدينة الحسكة بمناسبة عيد نوروز، عبر مسيرة بالسيارات ستجوب احياء المدينة. الساعة 18.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في كوباني مسيرة مشاعل انطلاقا من تلة مشته نور وصولا إلى مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني حيث يتم إشعال الشموع استذكارا للشهداء عشية عيد نوروز الساعة ١٧:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

أكد رمزي كارتال أن الدول المحتلة لكردستان أخرجت نوروز من مضمونه، إلا أن ظهور حزب العمال الكردستاني والمقاومة التي أبديت في السجون حول نوروز إلى رمز للمقاومة والنصر.

تتصدر أمنيات النساء المهجرات من عفرين وسري كانيه وكري سبي المحتلة، خلال احتفالات نوروز، العودة إلى ديارهن، بعد طرد الاحتلال التركي ومرتزقته منها، مؤكدات احتفالهن بنوروز كما السابق بينما يبقى أملهن بالعودة إلى ديارهن معلقاً. (مرفق بالصور والفيديو).

يتزامن نوروز 2022 مع مضي 50 عاماً على تأسيس حركة حرية كردستان الذي يعد يوم الانبعاث لجميع الشعوب التواقة إلى الحرية، فنوروز هذا العام لشعب شمال وشرق سوريا هو نوروز الوحدة والمقاومة الشعبية ضد هجمات الإبادة من قبل دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

تابعت وسائل الإعلام خلال اليومين الفائتين، زيارة بشار الأسد إلى الإمارات، وذلك إثر عودة تدريجية للعلاقات بعد قطيعة دامت لسنوات بين دمشق وأبو ظبي حليفة الولايات المتحدة الأميركية التي أبدت "انزعاجها العميق". فما أهمية هذه الزيارة؟ وماذا عن ارتباطها بالتحرك العسكري الروسي في أوكرانيا؟ وهل غضبت واشنطن حقاً؟

إن الحرب الجارية في أوكرانيا من دون شك صراع للمحافظة على الهيمنة، ما يوضح لنا التغيّرات التي ستحصل في حال سقوط السوفييت، ستشمل كل الاتفاقات والهيكلة التي تم وضعها بدايات 1990. وبالطبع ستؤثر على مناطقنا وعلى تاريخ العالم أيضاً.

العالم

في أول زيارة له منذ 11 عاماً إلى بلد عربي، زار بشار الأسد الإمارات، التقى فيها مسؤول البلد الخليجي، في حين يحاول أردوغان تحصين حلفاءه في الانتخابات المقبلة من خلال مشروع قرار تقدم به حزبه يقضي بتخفيض العتبة الانتخابية لدخول البرلمان.

المجتمع والحياة

أوقدت شعوب شمال وشرق سوريا في الـ 15 من شهر آذار الجاري أول شعلة نوروز لعام 2022 إيذاناً بانطلاق احتفالات هذا العام، فيما تستعد نحو 50 فرقة فنية لإحياء احتفالات جماهيرية مركزية في أكثر من 16 مركزاً في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).