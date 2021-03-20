مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-3-2021

-متابعة كافة الفعاليات والاحتفالات التي ستقام بمناسبة النوروز في روجآفا وشمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج اتحاد شبيبة الثورية في كركي لكي في مسيرة من اجل المطالبة بالكشف عن وضع القائد أوجلان، الساعة 17:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يوقد مجلس عوائل الشهداء في ديرك الشموع على أضرحة الشهداء في مزار الشهيد خبات ديرك، بمناسبة حلول النوروز، الساعة 18:00(مرفق بالصور والفيديو).

يقدم اهالي ناحية تل حميس مراسم العزاء لذوي الشهيد سامي الحوشي في خيمة العزاء المنصوبة في قرية "فروجة". الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تختتم اليوم فعاليات خيمة الاعتصام المطالبة بالكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان، المنصوبة في كوباني. (مرفق بالصور والفيديو).

-شددت فوزة يوسف على أن صحة وحرية القائد عبد الله أوجلان خط أحمر بالنسبة للشعب الكردي وشعوب شمال وشرق سوريا ، وحذرت قائلة: "لا ينبغي لأحد أن يتخطى هذا الخط الأحمر، أو استخدامها في ألاعيب سياسية، فلا أحد يستطيع أن يتلاعب بقيمنا الوطنية".(مرفق بالصور والفيديو).

دعا سياسيون من مختلف مكونات شمال وشرق سوريا إلى الاحتفال بعيد النوروز بروح الوحدة التاريخية التي جمعت المكونات في وجه الظلم والطغيان. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-انتقد الرئيس السابق لإقليم كتالونيا، كارليس بويجديمونت، العزلة التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان، وقال "السيد أوجلان يعيش حالة قاسية، وبالطبع حالته أسوأ من حالة المنفى"، وأشاد بنضال الكرد وخاصة في روج آفا. (مرفق بالصور).

سياسة

-أعربت روسيا قبل أيام عن انزعاجها من حشود الاحتلال التركي في محيط عين عيسى، ما أثار عدة تساؤلات حول أسباب ذلك وأهدافه، وفيما إذا كان هناك تغيّر طرأ على طبيعة العلاقة والاتفاقات بين البلدين في سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت إدارية مجلس المرأة في PYD بإقليم الفرات أن وجود القوات الروسية كقوة ضامنة في المنطقة لم يحدث أي تغيير، مضيفة إن تركيا ما تزال تهاجم مدن شمال وشرق سوريا وترتكب المجازر. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-هنأت نساء الشدادي وكوباني قدوم عيد نوروز، ووجّهن رسالة قلن فيها "بمشاركة مكونات المنطقة سنحتفل بنوروز هذا العام، وسنجعل منه عامًا للنصر وهزيمة الاحتلال التركي".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA