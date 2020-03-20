مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تعقد هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مؤتمرا صحفيا في قاعة المؤتمرات في دائرة العلاقات الخارجية بقامشلو. لشرح آليات مواجهة فيروس كورونا وآخر التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الذاتية بهذا الصدد الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-سبعة عشر عاماً, ولا زال العراقيون يبحثون عن وطنهم، وفيه عن الديمقراطية؛ ففي مثل هذا اليوم دخلت أمريكا العراق بعد أن وعدت شعبها بالديمقراطية وعراقٍ جديد, لكنها تتحدث اليوم عن الخروج، مخلفة وراءها بلداً يغوص في الصراعات الطائفية والقومية, فما هو الحل؟.(مرفق بالصور).

سياسة

-يؤكد مكونات شمال وشرق سوريا أن مشروع الأمة الديمقراطية الذي طُبق في المنطقة فريد من نوعه، وهو الأمثل لحل الأزمة السورية التي تتفاقم نتيجة تدخلات الدول الضامنة، وعلى السوريين الاقتداء به. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-تعدّ الخبيزة من الأعشاب التي يكثر انتشارها في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، وفي عفرين يتميز قطفها بتعاون النساء مع بعضهن خلال شهر آذار من كل عام. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-بدأ كومين فيلم مشوار الألف ميل في مسيرة السينما بخطوات راسخة، لوضع اللبنة الأولى للسينما الكردية في روج آفا، وإيصال صوت شعوب المنطقة عبر السينما إلى العالم. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أوضح الدكتور عبد الغني سليمان أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لمنع تفشي فيروس كورونا في المنطقة هي تدابير عامة، ويجب التقيد بها، وأكد على أن الوقاية الشخصية تعد من أهم التدابير الوقائية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشاد مُهجّرو عفرين في مخيمي برخدان وسردم في مقاطعة الشهباء بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها لجنة الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA