مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-2-2022

يشيع أهالي ناحيتي تربه سبيه وجل آغا جثمان الشهيد جمعة حميد، إلى مزار الشهيد دلشير في قرية دوكر، الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحيتي كركي لكي وتل كوجر جثمان الشهيد أحمد حسن حاصود إلى مزار الشهيد عقاب الأسود في تل كوجر الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينصب مجلس عوائل الشهداء في اقليم الفرات خيمة الاعتصام للمطالبة بجثامين شهداء حركة التحرر الكردستانية المحتجزين لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كونفرانسها الأول، تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي هو أساس نجاح الأمة الديمقراطية"، في صالة سرم الثقافية، بتمام الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح بشير ملّا نواف أنّ الحماية والدفاع لا يكونان بالسلاح فقط ، وأشار إلى أن أكثر أنواع الحماية أهميةً بالنسبة للكرد؛ هو الدفاع عن قيمهم ولغتهم وثقافتهم وحمايتها. مرفق بالصور والفيديو).

أكد معلمون أن روج آفا تعيش مرحلة تاريخية في إطار إحياء اللغة الأم بين المجتمع، وأوضحوا أن ذلك سيؤثر في أجزاء كردستان الأخرى، مع ترسيخ أهمية اللغة الأم في روج آفا خلال الأعوام القادمة. مرفق بالصور والفيديو).

العالم

أصبحت قاعدة "حميميم" الروسية غرب سوريا، "رأس حربة" في الاشتباك بين موسكو والناتو، بعد أن شهدت أضخم مناورات روسية في البحر المتوسط، في حين بات "الطريق ممهداً" لتوقيع اتفاق بحري بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أميركية، بعد أن أبدى حزب الله موافقته غير العلنية على التقدم في المفاوضات وفق ما نقلته مصادر إسرائيلية.

تقرير

في ظل سعي الشباب إلى تجاوز الفقر والبطالة في قطاع غزة، تنتهج البلديات التي تديرها حركة حماس في غزة، سلوكاً قاسياً ضدهم، إذ دمرت البلديات خلال الأسبوع الماضي عشرات البسطات على شاطئ قطاع غزة، بزعم أنها "غير حضارية، وغير مرخصة" الأمر الذي قوبل باستهجان شديد من السكان، خصوصاً أن البسطات التي دمرت كانت تعيل عشرات الأسر.

ألزمت جائحة كورونا اللبنانيين، وما تلاها من انهيار اقتصادي ومالي، وأزمة الوقود والكهرباء، إلى اللجوء لبعض البدائل لإنهاء أعمالهم، في ظل انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي، ومن هذه البدائل، اللجوء إلى المقاهي التي تتغذى من مولداتها الخاصة.

السياسة

حذر عبد الكريم سكو من مغبة تفجر الوضع في باشور، وقال: "تاريخ البارزاني لن يكون كافياً لبقائه، عليه الالتفاف حول شعبه، وحده الشعب يبقي الأنظمة على قدميها، الشعب بحاجة للقمة العيش والأمن والاستقرار". مرفق بالصور والفيديو).

قال المحلل السياسي نياز حميد إن عدم تشكيل الحكومة العراقية سيختلق حروباً طائفية، كما حصل في أعوام سابقة، موضحاً أن الديمقراطي الكردستاني عضو فعال في دائرة الحرب الخاصة التركية، والدولة التركية لا تود أن تكون لمنطقة السليمانية خصوصية واستقلالية، وألا يتطور ضمنها الخط الوطني والصوت الحر.

ANHA