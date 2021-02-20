مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-2-2021

-تصدر جامعة كوباني من أمام مركزها في مدينة كوباني بيانا بمناسبة حلول اليوم العالمي للغة الأم. الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم مركز روج أفا للدراسات الاستراتيجية ملتقى عن الخلاف الكردي - الكردي في مدينه قامشلو، الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع اهالي ناحية تل حميس جثمان الشهيد مرعي جميل العبدالله الاسم الحركي عدي تل حميس، في مزار شهداء تل حميس. الساعة 13:00(مرفق بالصور والفيديو).

-بيّن الناطق باسم النيابة العامة في مدينة قامشلو أنه تم تحويل الملف المتعلّق بالقضية التي رفعها مجلس عوائل الشهداء ضد فضائية روداو إلى المحكمة، ومن المقرر أن تعقد جلسة بأقرب وقت في المحكمة لإصدار الحكم في هذه القضية. (مرفق بالصور والفيديو).

-في ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة منذ احتلال منطقة سري كانيه من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، والقصف الشبه اليومي، يؤكد أهالي ناحية زركان أن "أفضل ردّ على قصف مرتزقة تركيا هو البقاء والدفاع عن أرضنا".(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-بثت الإدارة الذاتية الروح في لغات كانت مصنفة على قائمة اللغات المهددة بالزوال، وبينما تواجه الكثير من اللغات خطر الاندثار شهدت مناطق شمال وشرق سوريا نشاطًا ملحوظًا في هذا المضمار، وبات بإمكان كل مكون قومي تلقّي التعليم بلغته الأم في مناهج الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور).

سياسة

-توجّهت الأنظار إلى التظاهرات الشعبية التي حاصرت السفارة التركية في العراق، وذلك رفضاً للهجمات التركية، إذ اعتبر الكاتب والمحلل السياسي حسين عمر، هذه التظاهرات "بداية جيدة ستمثّل ضربةً لمخططات تركيا ووجودها، إذا ما دعمت من قبل القوى العربية والكردية".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ينظم مجلس المرأة السورية ورشة عمل تحت عنوان "اتفاقية سيداو" في مجلس شباب سوريا الديمقراطية بحي العمران/ الحسكة الساعة 09:00. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-انتقد مثقفون في روج آفا الأطراف التي تحاول إعاقة جهود توحيد الصف الكردي، ودعوا إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية الضيقة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-ينظم مركز الثقافة والفن في مدينة منبج وريفها مهرجان فن وأدب المرأة الثالث وذلك تحت شعار "المرأة نبع الفن...ونبض الإبداع" والذي سيستمر لمدة يومين، الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA