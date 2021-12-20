مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-12-2021

ـ لليوم الـ75 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- تقدم مكونات ناحية تربه سبيه واجب العزاء لذوي الشهيد شرفان شدادي، وذلك في قرية دريجيك، الساعة الـ11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح رئيس اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا أن بقاء عناصر داعش في السجون وتجمّعهم فيها أمر خطير جداً، وله تداعيات أمنية كبيرة تخلّ باستقرار المنطقة، وطالب جميع الدول والمنظمات الحقوقية بالعمل على إنشاء محكمة دولية والتزام الدول باستلام رعاياها من المرتزقة، مشدداً على محاسبة الدول الراعية والداعمة للإرهاب، وعلى رأسها تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

اعتبر الباحث المتخصص في الشأن السوري والتركي بمؤسسة ماعت للسلام، محمد مختار، أن التدخلات الخارجية ولا سيما التركية في المنطقة وخطر الإرهاب تفرض على العرب والكرد الاتحاد معاً، وأوضح أن هذه الوحدة تحافظ على وحدة وسيادة الأوطان وتمنع الانقسام وقال: "إما الوحدة أو المزيد من التجزئة القُطرية وعدم القدرة على مواجهة التحديات المشتركة التي قد تعصف بنا جميعاً".(مرفق بالصور).

كردستان

كشفت التصريحات الأخيرة الصادرة عن المجلس الوطني الكردي حقيقة تبعيته للدولة التركية المحتلة واستعداد هذا الكيان لمعاداة أي توجه لا يتماشى مع المصالح التركية حتى لو كان مجرد تصريح صادر عن رئيسه سعود الملا الذي وصف الدولة التركية بعدوة الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تخوض نساء مخيم العودة في مقاطعة الشهباء مقاومة عظيمة في مواجهة هجمات الدولة التركية والصعوبات القائمة، قائلات إنّ عفرين سوف تتحرر بروح النساء الحرائر والمقاومات. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت عضوة الهيئة الإدارية لممثلية مؤتمر ستار في باشور (جنوب كردستان) إن أسباب زيارة مؤتمر ستار للتنظيمات النسائية هي فتح قنوات تواصل وتقوية العلاقات بين النساء الكرديات والنساء على المستويين الإقليمي والعالمي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA