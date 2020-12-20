مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-12-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

-متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

-تدلى مؤسسة عوائل الشهداء في الرقة بيان لاستنكار الهجمات التركية على منطقة عين عيسى الساعة 09.00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يكرم المركز الثقافي في ناحية تل حميس المتخرجين في فرقة الدبكة التابعة للمركز، وذلك خلال حفل يقام في قاعة المركز الثقافي في تل حميس.الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي ناحيه تل كوجر جثمان مقاتل قوات سوريا الديمقراطية دمهات تل كوجر إلى مزار الشهداء بناحية تل كوجر، الساعة 9:00. مرفق بالصور والفيديو).

-تعقد بلدية الشعب لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية اجتماعاً لتقييم أعمالها السنوية، في قاعة الاجتماعات، الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو)

-أكّد أعضاء وفدين أوروبيين أنّهم زاروا شمال وشرق سوريا لإجراء مباحثات مع الإدارة الذاتية الاطلاع على الوضع الإنساني فيها، وأكد مسؤول فنلندي أنّ شعب المنطقة حافظ على إدارته رغم الصعوبات، ولكنّه أشار إلى الصعوبات التي تواجه القاطنين في المخيمات.

-أوضح قضاة في مقاطعة الحسكة أن تصرفات وممارسات السلطات التركية من خلال تشديد العزلة على القائد عبدالله أوجلان تخالف كافة العهود والمواثيق الدولية، واتفاقات جنيف، لافتين إلى أن الهدف منها إبعاده عن دوره الإيجابي في حل أزمات الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو)

-دعا عبدالعزيز مصطفى شقيق المعتقل السياسي في سجون الفاشية التركية جمال مصطفى، الشعب الكردستاني إلى التوجه إلى الساحات وتنظيم فعاليات داعمة، ومساندة المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون التركية.

-أكّد أهالي ناحية عين عيسى على صمودهم ومقاومتهم في أرضهم بوجه هجمات الاحتلال التركي، وأعربوا عن ثقتهم بقوات سوريا الديمقراطية التي تدافع عن أرضهم. (مرفق بالصور والفيديو)

العالم

-وصلت قوات روسية إلى الحدود السورية - العراقية لأول مرة منذ عام 2015، وذلك في إطار مساعيها إلى ضبط التحركات الإيرانية، فيما تلقّى الرئيس التركي أردوغان صفعة جديدة عبر فرض عقوبات أمريكية وتهديد أوروبي بإجراءات مماثلة، في حين استفزت تركيا العالم عبر تمديد وجود أدواتها العسكرية في ليبيا 18 شهرًا آخر.

السياسة

-أكّد منسق تجمع السوريين العلمانيين الديمقراطيين في السويداء، سمير عزام، أن محور "الشر والإرهاب" المتمثّل بثلاثي أستانا، يواصل مقايضاته على حساب السوريين بمختلف مكوناتهم، وأشار إلى أنّ هدفهم لا يزال ضرب الحركة السورية التحررية التي مثلتها وجسدتها قوات سوريا الديمقراطية ومجلسها السياسي".

-قال صحفيون ينشطون في مناطق شمال وشرق سوريا: "إنّ الضامن الروسي الذي من المفترض أن يضمن وقف إطلاق النار، يتصرف كالمشاهد غير مبالٍ للهجمات التركية على المنطقة".

الحوار

أوضح جمال شيخ باقي أن هناك مخططًا كبيرًا يستهدف المنجزات التي حققها الكرد، وبشكل خاص في روج آفا، وأشار إلى أن الديمقراطي الكردستاني يرتكب خطأً تاريخيًّا بوقوفه مع المتآمرين، وقال: "يحاول البعض المقامرة بالمكتسبات والإنجازات التي حققتها الكرد، وكأن هذه المكتسبات ملك شخصي لهم".(مرفق بالصور والفيديو)

كردستان

-دعت العضوة الإدارية في الهيئة التنفيذية في المؤتمر الوطني الكردستاني - روج آفا، عبير حصاف، الحزب الديمقراطي الكردستاني للجلوس على طاولة الحوار، وتفضيل المصلحة الكردية على المصلحة الحزبية، مؤكدةً أنّ حصول أيّ اقتتالٍ كرديّ سيمهّد الطريق لأعداء القضية الكردية بارتكاب إبادات أكثر بحق الكُرد، وسيشكّل عائقاً أمام تحقيق الوحدة الكردية. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA