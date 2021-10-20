مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-10-2021

-يتوافد اليوم أهالي الحسكة ونقابة المهندسين في إقليم الجزيرة للمشاركة في خيمة الاعتصام بمعبر سيمالكا الحدودي. (مرفق بالصور والفيديو).

-تنظم اليوم لجنة الأطفال شلير لمناهضة العنف ضد الأطفال فعالية تحت شعار ( أطفالنا أمل المستقبل)، أمام بلدية قامشلو الساعة 16:00. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد مهجرو عفرين وسكان ناحية تل رفعت على أنهم سيجابهون أي هجوم تركي بمقاومة مشتركة لأن مصيرهم مشترك. (مرفق بالصور والفيديو).

يتواصل العنف في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد، حيث توقع خبير في الجماعات الإسلامية حدوث المزيد من عمليات العنف والقتل هناك، كما رجح تمدد سيطرة داعش بشكل واسع في أفغانستان. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا مواطنون من المكون العربي في مقاطعة الشهباء جميع الشعوب التي تؤمن بالديمقراطية للانتفاض من أجل تحرير قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان جسدياً. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت مكونات مناطق شمال وشرق سوريا من مسلمين ومسيحيين أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هجمات الاحتلال التركي وتهديداته، الرامية إلى احتلال المزيد من الأراضي السورية، منددين بالصمت الدولي حيال ما تشهده مناطقها. (مرفق بالصور والفيديو).

دخل المعتصمون بالقرب من معبر سيمالكا على الحدود الفاصلة بين روج آفا وباشور كردستان؛ أسبوعهم الثالث على التوالي، للمطالبة بجثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-وصف السياسي وقائد قوات المقاومة السورية معراج أورال، اتفاق أضنة بـ "محاولة الانقلاب على المقاومة" وقال: "الموقف الصائب لروج آفا اليوم، ووجودها في جبهة المقاومة والانتفاضة أظهر فشل وعدم جدوى اتفاقية أضنة".(مرفق بالصور).

سياسة

أشار آدم أوزون إلى أن الدولة التركية تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد الشعب الكردي أمام أنظار العالم وحذر "إذا تقدمت الدولة التركية في مواجهة الكريلا ستبدأ مرحلة جديدة من الحرب في كامل كردستان والشرق الأوسط".(مرفق بالصور).

قالت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها عذاب العبود بأن "التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الأتراك، وتهديدهم لمناطق شمال وشرق سوريا وشمال وغرب سوريا بالاجتياح هي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإعادة الروح لمرتزقة داعش".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

بعد مرور أربع سنوات على التحرير تنطلق المرأة في مدينة الرقة بخطوات ثابتة في مرحلة البناء والتغيير والتنظيم، لتعيد صياغة تاريخ المدينة من جديد بفضل مشروع الأمة الديمقراطية. (مرفق بالصور).

أوضحت عضوة مجلس (RJAK) جينو رشيد، أن استهداف عضواتهن من قبل الديمقراطي الكردستاني يعود إلى كونه لا يريد مؤسسات للمرأة خارج حزبه، لافتة إلى أن سياساته هذه استمرار لعقل وذهنية المحتل. (مرفق بالصور).

كردستان

والدة الشهيد أورهان الذي استشهد على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، طالبت الحزب المذكور "بالكف عن الخيانة، وخدمة الاحتلال التركي". وخاطبت رئيسه: " أي وطن يقبل أن يخونه أبناؤه؟ اترك طريق الخيانة".(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

عبّر شبيبة كوباني عن دعمهم للمعتصمين في سيمالكا، وشددوا على وجوب أن يستجيب الحزب الديمقراطي الكردستاني لمطالب ذوي الشهداء من قوات الكريلا الذين طالتهم يد الغدر في كمين نصبته قوات الحزب في خلفيان. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA