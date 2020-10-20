مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-10-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ ينظم مجلس شبيبة الرقة وريفها مسيرة ضد ممارسات الاحتلال التركي يشارك فيها أهالي الرقة والمؤسسات المدنية. الساعة 10. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ ينظم مجلسا الرقة العسكري والمدني احتفالية بمناسبة مرور الذكرى السنوية الثالثة على تحرير مدينة الرقة . (مرفق بالصور والفيديو).

ـ تخرج قوات الحماية الجوهرية في مسيرة في مدينة قامشلو تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، ولشجب العزلة المفروضة على القائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يشيع أبناء مدينة ديرك جثمان المقاتل رامان معزول إلى مزار الشهيد خبات ديرك، في تمام الساعة الـ 15.00. من امام مشفى المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

-عبر عدد من الإيزيديين من أبناء عفرين عن رفضهم للاتفاقية الأخيرة التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق بخصوص إدارة شنكال، وقالوا بأنهم يعلمون جيدا بأن "الدولة التركية تقف وراء هذه الاتفاقية".(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-أكد غياث نعيسة أن دور الاحتلال التركي في سوريا يعد سلبيًا بكل المقاييس ويعتبر الأخطر لأنه احتلال مباشر واستيطاني، ورأى نعيسة بأن "سوريا وكل البلدان التي تعاني من تدخل الدولة التركية العدوانية ستتحول إلى فيتنام حقيقية للمطامح الإمبراطورية العدوانية لنظام أردوغان".(مرفق بالصور).

المرأة

ـ تحت شعار "بنضال هفرين وزهرة سننهي الاحتلال ونضمن ثورة المرأة" ينطلق في بلدة رميلان في إقليم الجزيرة فعاليات المؤتمر الثامن لمؤتمر ستار، الساعة الـ 08.30. (مرفق بالصور والفيديو).

-بذلن جهودًا كبيرة تكللت بالنجاح منذ تحرير مدينتهن من مرتزقة داعش، وتجاوزن العراقيل وأشكال العنف بحقهن وحقّقن إنجازات مهمة على كافة الأصعدة، نساء رقاويات.. ثلاث سنوات على ثورة البناء والتغيير في نفوسهن. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

ـ يعرض في المركز الثقافي في ناحية تل حميس فلم وثائقي بعنوان "الهجمات على روج آفا"، يتمحور حول الهجمات التركية الأخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا واحتلال كل من سري كانيه وكري سبي، الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-قال الصحفي نجم الدين سالاز إن الاتفاقية المتعلقة بأوضاع شنكال ليست اتفاقية بين شنكال وبغداد فقط، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة في الاتفاقية، حيث تسعى أمريكا إلى منح تركيا ممراً في شنكال مقابل تراجعها عن مشاريعها شرقي المتوسط. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-كان للمضافات الموجودة في القرى دور بارز في التراث الاجتماعي الكردي، حيث كانت تعد مكاناً للتجمع وتوطيد أواصر الألفة والمحبة بين الأهالي بالإضافة إلى تبادل الخبرات الحياتية. أهالي قرية مصطفاوية في ناحية كركي لكي لا يزالون يحافظون على مضافة القرية التي يعود بناؤها إلى حوالي 150 عاماً. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA