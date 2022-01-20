مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-1-2022

ـ لليوم الـ108 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج أهالي مدينة قامشلو وديرك ونواحي كركي لكي وجل آغا في مقاطعة قامشلو، وأهالي مقاطعة الحسكة في مدن وبلدات المقاطعة "الحسكة، الدرباسية، الهول، الشدادي، تل تمر" بالإضافة إلى أهالي مقاطعة كوباني ومدينتي منبج والطبقة في مظاهرات متفرقة بمناسبة حلول الذكرى السنوية الرابعة على هجمات الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين، الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يدلي حزب سوريا المستقبل في مدينة الرقة ببيانً للرأي العام بخصوص مرور ذكرى هجمات الاحتلال التركي على عفرين المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

قال شيخ عشيرة البو خميس في الطبقة، حسين الراشد، إن الغاية من "التسويات" هو إطالة أمد الأزمة السورية، ووصفها بـ "ذر الرماد في العيون" في محاولة لحجب الحقائق عن الشعب وتضليله، وأكد أنه لا بديل عن الحوار السوري الداخلي لحل القضية السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا أهالي مقاطعة كوباني الشعب في المنطقة إلى التمسك بالأرض وعدم التأثر بالهجمات التركية، لأن هدف دولة الاحتلال من استهداف المواطنين هو تهجيرهم لتقوم بتغيير ديمغرافية المنطقة كما يحلو لها، واستنكروا الصمت الدولي الذي يعتبر بمثابة ضوءاً أخضر لاستهدافهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

أربعة أعوام تمر على احتلال مقاطعة عفرين ولا تزال عجلة الحرب مستمرة وبطرق واساليب مختلفة في مقاطعة الشهباء، إلا أن للمقاومة الشعبية عنواناً آخر بنسبة لمهجري عفرين في مواجهة سياسات القوى المهيمنة. (مرفق بالصور).

حوار

أوضحت شيراز حمو أن تواجد المهجّرين في الشهباء؛ لها رسالةٌ واضحة للعالم، مفادها "نحن على تخوم عفرين وسنعود إليها"، مؤكدةً أن "من ذاق طعم الحرية لم ولن يقبل بالخضوع".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أشار مصطفى شيخ مسلم إلى أنه تم إدراج اسم حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب" العالمية تلبية لرغبة تركيا وأن الحزب بعيد كل البعد عن وصفه بالإرهاب لأنه يدافع عن نفسه وشعبه"، داعياً الحقوقيين إلى تكثيف نشاطهم لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من تلك القائمة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تعاني تركيا وأرمينيا من وضع اقتصادي سيئ دفعهما إلى تجاوز العداء والخلافات بينهما من خلال مباحثات جرت نهاية الأسبوع الماضي، إذ اعتبر صحفي أرمني بأن التطبيع مؤكد، وأن الطرفين يحاولان الالتفاف على مجازر الأرمن، إلى جانب اختلاف الحسابات في القوقاز. (مرفق بالصور).

أكد الباحث الليبي إدريس احميد، إن الأمم غير جادة في إجراء الانتخابات الليبية وحل أزمتها، معتبراً أن قرارات المجتمع الدولي "مجرد حبر على ورق وتزيد من تعميق الأزمة الليبية"، محمّلاً الشعب الليبي أيضاً مسؤولية عدم خروجه للدفاع عن حقوقه وإجراء الانتخابات. (مرفق بالصور).

ANHA