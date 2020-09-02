مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ يعقد مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي اجتماعه السنوي، الساعة الـ 10.00. في صالة ارام تيكران في بلدة رميلان. (مرفق بالصور والفيديو).

-حمّل حقوقيون المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والاتحاد الأوروبي مسؤولية استشهاد المحامية "إيبرو تيمتك" نتيجة صمتهم حيال الانتهاكات والسياسة التعسفية التي تنتهجها تركيا رغم توقيعها على اتفاقات حقوق الإنسان مع الدول الأوربية لضمها إلى الاتحاد الأوروبي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار أهالي مدينة قامشلو إلى خطورة استغلال الاحتلال التّركيّ والحكومة السّوريّة الفئة الشابّة في المجتمع وتجنيدهم كعملاء لخلق فتن بين مكوّنات المنطقة، وضرب إخوّة الشّعوب وزعزعة أمن واستقرار البلاد، ودعوا الأهالي والفئة الشابّة إلى عدم الانجراف وراء الطّرق المعادية لأمن واستقرار المنطقة، وطالبوا بمعاقبة الخونة وإبعادهم عن المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح ذوو الشهداء ممن التقوا بالقائد عبد الله أوجلان أنه كان دائمًا يتحدث عن السلام، وبيّنوا أن مفاتيح حل الأزمات العالقة في الشرق الأوسط وسوريا بيد القائد، ويستطيع بفكره نشر السلام في عموم الشرق الأوسط، وأكدوا أن العزلة التي فرضت عليه منافية للقيم الإنسانية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أشار رياض درار أن مذكرة التفاهم الموقعة مع حزب الإرادة الشعبية هي جزء من سعي مسد إلى التواصل مع كافة القوى السورية، كما اعتبر أنها اختراق حقيقي لكل التشكيلات التي أقصي منها ممثلو شمال وشرق سوريا بفيتو تركي، ولم يبد استغرابه من مهاجمة بعض الأطراف لهذه الخطوة مشيرًا إلى أن الفشل يدفعهم إلى ذلك. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-قالت عضوة الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي، هدية يوسف: "يطبق على المرأة سياسة ممنهجة وخبيثة لتقييد حريتها وطمس هويتها، فقد حان الوقت لأن تنتفض المرأة في وجه السياسات التي تحاك ضدها وتنال حريتها".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-شهدت الحركة الأدبية في مدينة الرّقّة عدّة عصور من الازدهار والاندثار تركت إرثًا ثقافيًّا للمدينة وأبنائها الذين يحاولون اليوم إحياء هذه الحركة من خلال عدّة نشاطات أدبيّة وثقافيّة تصدّرها مركز الرقة للثقافة والفنون واتحاد المثقفين في المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-استنكر عدد من أهالي حيّ الشيخ مقصود الهجمات التركيّة على منطقة حفتانين بباشور كردستان، ودعوا إلى رصّ الصفوف وتصعيد النضال لردّ المحتلّ وكسر شوكته. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM في الحسكة، أن هدف الاحتلال التركي القضاء على الشعب الكردي عامةً وكسر إرادته، وقال "على الأحزاب السياسية الكردية الوحدة لأن الوحدة كفيلة بهزيمة الفاشية".(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-أوضحت الإدارية للجنة الشباب والرياضة في مقاطعة الحسكة، أن الحملة التي أطلقوها تحت شعار "حتمًا سننتصر"، هي لمساندة المقاومة التي يبديها مقاتلو الدفاع الشعبي في منطقة حفتانين، ودعت كافة الشبيبة في مناطق روج آفا إلى أن يستمروا في فعالياتهم ونشاطاتهم حتى ردع العدوان التركي عن مناطق كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA