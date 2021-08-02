مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-8-2021

حذر القيادي في قوات وسوريا الديمقراطية محمود برخدان الحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) من أن قواتهم لن تقف مكتوفة الأيدي في حال وصل الحزب هجماته على قوات الدفاع الشعبي، وحثّ الحزب الديمقراطي الكردستاني على التراجع عن تعاونه مع دولة الاحتلال التركي ووصفه بالخيانة. (مرفق بالصور والفيديو)

قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات حسين الشيخ إلى أن خطر داعش لا يزال مستمراً على العالم أجمع، مؤكدا على ضرورة أن تستلم الدول رعاياها وتشكيل محاكم خاصة بمرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو)

استنكر أهالي مدينة قامشلو المجزرة المروعة التي ارتكبها عنصريون أتراك بتوجيهات من الدولة بحق عائلة كردية في باكور كردستان، ولفتوا إلى أن تلك المجازر تحظى بدعم دولي. (مرفق بالصور والفيديو)

أدانت عوائل الشهداء في منطقة الطبقة اعتداء الاحتلال التركي على مزار للشهداء في مدينة عفرين المحتلة، ووصفوه بعمل غير إنساني وبعيد عن الأخلاق والقيم. (مرفق بالصور والفيديو)

طالب مواطنون الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن التلاعب بمصير الكرد وعقد صفقات مع دولة الاحتلال التركي على حساب القضية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو)

في جريمة حرب نهت عنها الأمم المتحدة، شن جيش الاحتلال قصفاً مباشراً على مدرسة قرية الكوزلية غرب تل تمر، متسبباً بخروجها عن الخدمة، وسط استنكار كادرها للصمت الدولي. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد هاشم سليمان الجربا أحد أبناء شيوخ شمر بأن مشروع الإدارة الذاتية حافظ على قوة سوريا وعلى الجميع الاحتذاء به وقال:" تصريحات دمشق للاستهلاك الإعلامي وغير دقيقة". (مرفق بالصور والفيديو)

يدلي مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج ببيان حول التطورات التي تشهدها محافظة درعا في جنوب سوريا، وذلك في تام الساعة الـ 10:00 أمام مركزه وسط مدينة منبج. (مرفق بالصور والفيديو)

ملف

تحدث لنا مواطن قرية جدالة؛ حسين نايف خضر عن قصته خلال مجزرة 3 أب 2014. وقال "أخذونا إلى مقابر الإيزيديين الذين تم قتلهم"، وأضاف أنه لولا قوات الكريلا والمقاتلين القادمين من غرب كردستان لما نجا إيزيدي واحد. (مرفق بالصور والفيديو)

سياسة

أشار الصحفي عزيز كويلو أغلو إلى أن أمريكا في سياق استراتيجيتها الجديدة، تتخلى عن الاحتلال العسكري، وتتخذ من الاحتلال السياسي والاقتصادي أساساً لها. (مرفق بالصور والفيديو)

ثقافة وفن

أشاد القائمون على معرض الشهيد هركول للكتاب بالتنوع في العناوين والمواضيع ضمن المعرض، لكنهم اشتكوا في الوقت ذاته من ارتفاع أسعار الكتب وبخاصة المستوردة من الخارج لأنها تباع بالدولار. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA