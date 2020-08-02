مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-8-2020

ما بين الحرب الباردة وأخرى تجارية وغيرها بيولوجية ورقمية، كلها توصيفات أطلقت على الصراع الأمريكي – الصيني، بينما يحذر مراقبون من أن هذا الصراع قد يتحول إلى حرب حقيقة ستدوره رحاها قريباً، فما هي أوجه هذا الصراع؟ (مرفق بالفيديو والصور).