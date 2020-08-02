مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-8-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.
- قالت فلكناز أوجا إن المجزرة التي وقعت في شنكال استهدفت إرادة جميع النساء في العالم، والآن يحاولون إخلاء شنكال من الإيزيديين بهجماتهم.
السياسة
- أوضح نجم الدين ملا عمر أن الاحتلال التركي لا يستهدف الشعب الكردي فقط، بل كافة شرائح المجتمع في المنطقة، وقال: "تركيا ضد جميع الشعوب المضطهدة التي تطالب بالديمقراطية وتوحيد صفوف الشعوب والتحرر الأنظمة الديكتاتورية".(مرفق بالفيديو والصور).
- السياسية ذاتها، والهدف الوحيد هو الإبادة، هذا حال الكرد الإيزيديين، العثمانيون وداعش وبعدهم مرتزقة تركيا وتركيا نفسها لم يدعوهم وشأنهم، دمروا مزاراتهم المقدسة ومارسوا القتل بحقهم في شنكال وباكور كردستان وصولًا إلى عفرين.
- أوضح عضوا حزب الاتحاد الديمقراطي أن مقاومة حفتانين هي العمود الفقري لشعوب المنطقة، وللحد من مخططات وهجمات الاحتلال التركي يجب تصعيد المقاومة وترسيخ مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب. (مرفق بالفيديو والصور).
العالم
- ما بين الحرب الباردة وأخرى تجارية وغيرها بيولوجية ورقمية، كلها توصيفات أطلقت على الصراع الأمريكي – الصيني، بينما يحذر مراقبون من أن هذا الصراع قد يتحول إلى حرب حقيقة ستدوره رحاها قريباً، فما هي أوجه هذا الصراع؟ (مرفق بالفيديو والصور).
الشرق الأوسط
- تجددت خلال الأسبوع الماضي، العقوبات الأمريكية الموسعة على حكومة الأسد وداعميها، فيما شهد اليمن عودة الحلول السياسية، في حين تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
المجتمع والحياة
- تشهد مدينة كوباني حركة عمرانية ضئيلة جدًّا تصل إلى حد التوقف العمراني، ومواطنون يناشدون لوضع حلول تعيد الحركة العمرانية إلى المدينة وتمنع البطالة. (مرفق بالفيديو والصور).
ANHA