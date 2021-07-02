مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-7-2021

-يعقد مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية صرين جنوبي مدينة كوباني مؤتمره السنوي، الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-تتعرض الإدارة الذاتية إلى حملة تشويه ممنهجة على كل الصعد. ورغم أن الدول الإقليمة تسعى منذ فترة طويلة إلى ضرب نظام الإدارة الذاتية من خلال الهجمات العسكرية والاحتلال والحصار وغيرها، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو؛ من هي هذه الأطراف وإلى ماذا تسعى؟

ملف

-تواصل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، ارتكاب الجرائم والانتهاكات بالجملة بحق أهالي مدينة عفرين، والمهجرين في مقاطعة الشهباء، من حيث استهداف المنطقة بشكل شبه يومي، وتضيق الخناق على من تبقى من السكان الأصلين في عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-متابعة فعاليات اليوم الثاني من المهرجان السابع للقصة الكردية القصيرة، والذي تم تنظيمه من قبل اتحاد الكتاب الكرد – سوريا، في مدينة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعود تاريخها إلى 6000 سنة قبل الميلاد وحافظ سكانها على نمط التعايش المشترك، وكانت رمزاً للتآخي بين الكرد والعرب والسريان واليهود وتعد من أقدم القرى التي بنيت وافتتحت أول مدرسة فيها من قبل كل من الشعراء الكرد أحمدي نامي وجكر خوين. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-تواجه دولة الاحتلال التركي مقاومة عظيمة من قبل قوات الكريلا في سياق محاولاتها القضاء على الشعب الكردي من خلال هجمتها العسكرية، ذلك ما يدفعها للتهجم على التاريخ والثقافة الكردية وتغيير ديمغرافية المناطق الكردستانية. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-أكد عدد من الإداريين في حركة الشبيبة في منبج بأن الاحتلال التركي من خلال هجماته على المنطقة يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار فيها وتفكيك الشعوب عبر إثارة الفتن، وشددوا على أنهم سيقفون بوجه هذه الانتهاكات والممارسات. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

موت الفجأة أم موت الاحتكار لا فرق، إنَّه الموت جميعاً في لبنان. مات في جريمة قتل، مات في حادثة غرق، مات بعد معاناة من المرض... أمَّا في لبنان، فوصل الحال إلى أن يُسجَّل سبب الوفاة: مات في طوابير البنزين. (مرفق بالصور والفيديو).

-"نقضي اليوم كله ونحن نلاحق تجمعات السمك. لكن عبثاً نحاول أن ننجح، لأن مسافة الإبحار المسموحة لنا، قليلة جداً، ونعود في نهاية اليوم بكمية بالكاد تكفي لقمة أولادنا"، هكذا يروي الصياد محمد بكر، تفاصيل عمله في بحر غزة، إثر تقييد إسرائيل مسافة الإبحار المسموحة لهم بـ 6 أميال لنحو شهرين. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-قال الرئيس المشترك لمكتب المحروقات في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا صادق الخلف، إنّ البطاقة التي سيتم العمل بها لتوزيع مازوت التدفئة لهذا العام هي بطاقة إلكترونية، تساهم في المحافظة على كمية المحروقات في المنطقة وتنظّم عملية التوزيع ضمن الإدارات. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وتفاوتها من محل لآخر، رغم انخفاض أسعار الماشية في شمال وشرق سوريا، ويرجع أصحاب محال بيع اللحوم السبب لتفاوت أسعار رؤوس الماشية حسب وزنها وحجمها وخاصة في موسم الجفاف وقلة المراعي وارتفاع سعر الأعلاف. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA