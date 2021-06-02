مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-6-2021

- يخرج أهالي ناحية جل آغا في مسيرة للتنديد بالهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع، في دوار الشهيد معصوم وسط الناحية، الساعة ١١:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- أعرب أعضاء مجلس عفرين في مقاطعة الشهباء عن دعمهم لحملة الإضراب عن الطعام داخل السجون التركية، وقالوا إنها "امتداد لمقاومة مظلوم دوغان ورفاقه"، فيما أكدوا أن "فكر القائد أوجلان يجعلنا نستمر في النضال من أجل قضيتنا". (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح مدير مشفى الشهيدة ليكرين في تل تمر أن المشفى شهد خلال شهر أيار ازدياداً ملحوظاً في عدد حالات التسمم بسبب تلوث المياه، بعد قطع تركيا لمياه الفرات ومحطة علوك عن المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح أحد ضحايا جرائم الاحتلال ومرتزقته في سري كانيه أن ممتلكاته التي سرقت تتجاوز قيمتها مليار ليرة سورية، مؤكدًا أن المرتزقة قالوا له بأنفسهم إنهم دخلوا المنطقة لسلبها وسرقتها، ويعملون على استجرار الأهالي والقبض عليهم بهدف الحصول على فدية مالية من ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- حذّر الباحث والمؤرخ العراقي الدكتور جواد البيضاني من أن تركيا تقوم بقضم الأراضي العراقية تدريجيًّا، وهدفها السيطرة على منطقة الموصل كاملة، والتي تضم وفق الاستراتيجية التركية هولير والسليمانية وكركوك، وكشف أنها تسعى إلى إنشاء قاعدة عسكرية وجوية هناك ستكون الأبرز في الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تنظّم وقفة المرأة الحرة في سوريا محاضرة حول الوضع الصحي للمنطقة وبشكل خاصّ المرأة، في بلدة كرباوي التابعة لمقاطعة قامشلو، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال عضو المكتب التنظيمي في مجلس سوريا الديمقراطية عارف عبدو بأنّ عجز تركيا عن كسر إرادة شعوب شمال وشرق سوريا دفعها إلى استخدام المياه سلاحاً في وجه المدنيّين، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية والإنسانية لمنع استمرار ما أسماه بالكارثة الإنسانية. (مرفق بالصور والفيديو).

- شدد الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي بالشدادي، مهيدي الدغيم، على ضرورة الاعتراف الدولي بالإدارة الذاتية التي تأسست بإرادة المكونات وحققت مكاسب حقيقية خلال فترة قصيرة، لافتًا إلى أنها نموذج حقيقي للإدارة الديمقراطية في الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- بعد نحو أسبوعين على إعلان وقف إطلاق النار في غزة في 21 مايو/ أيار الماضي، لا يزال ركام الدمار الكبير، يعطل حياة مناطق كثيرة في غزة، ويغلق شوارع رئيسة مختلفة، وفيما تتواصل عملية إزالته، ظهرت في غزة مبادرات شبابية تطوعية واسعة، لمؤازرة كوارد بلديات غزة التي تعاني من نقص كبير في الإمكانات والموارد. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- ينظّم مجلس شباب سوريا الديمقراطية ندوة حوارية في الطبقة، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تعتبر الجمعيات التعاونية من أساسيات الاقتصاد المجتمعي، وبهدف ازدهار الاقتصاد الاجتماعي يبادر أفراد المجتمع إلى المشاركة في الجمعيات التعاونية، ويتقاسمون الإنتاج بشكل متساوٍ فيما بينهم. ما يعود بالنفع الاجتماعي والاقتصادي على الأسر مستندين إلى مبدأ المساواة والتضامن مع الآخر. (مرفق بالصور والفيديو).

- يقدّم أهالي مقاطعة كوباني واجب العزاء لذوي الشهيد من قوات الدفاع الشعبي شرفان كوباني، الساعة ١٠:٠٠ ، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA