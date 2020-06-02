مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-قال الحقوقي والناطق الرسمي باسم منظّمة حقوق الإنسان في عفرين ـ سوريا إبراهيم شيخو إنّ عمليات الخطف والجرائم التي تُمارس بحقّ المدنيين والنساء في عفرين من قبل المرتزقة تتمّ بالتنسيق وأمر مباشر من الاستخبارات التركية، وأكّد أنّهم وثّقوا هوية عدّة نساء ممّن كُنّ موجودات في سجون مرتزقة الحمزات اللواتي ظهرن في الفيديو المسرّب. (مرفق بالصور والفيديو).

-حذّر الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في الطبقة بأنّ "آثار انخفاض منسوب مياه الفرات جراء تعمد قطعها من قبل الاحتلال التركي بدأت تتّضح على منسوب البحيرة من خلال الانحسار الجانبي الّذي وصل إلى 167 سم على المستوى العمودي لسد الفرات، وهذا ما ينذر بكارثة وشيكة".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-لفت سياسيون كرد إلى أن تحقيق الوحدة الوطنية الكردية سيحدد مصير الكرد في المنطقة وسيحمي حقوقهم داخل كردستان وخارجها. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-استنكرت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين المحتلة هيفي سليمان، الصمت الدولي تجاه الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة تركيا بحق نساء عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تذكّره والدته عندما كان في الرابعة من عمره، وهو يقلّد عازفي آلة الطنبور باستخدامه مكنسة القش، فعرفت الأسرة حينها بأن محمد بلكو سيصبح عازفاً محترفاً في المستقبل. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يشارك أكثر من 45 ألف عنصر من قوات حماية المجتمع وقوى الأمن الداخلي، أصحاب الحقول والأراضي الزراعية في حماية الموسم الزراعي الحالي في مناطق شمال وشرق سوريا، ولكن رغم ذلك احترق أكثر من 82 ألف دونم من الأراضي غالبيتها بفعل الاحتلال التركي ومرتزقته. (مرفق بالصور والفيديو).

-تأخرت لجنة البيئة والبلديات في مقاطعة قامشلو في تنفيذ كامل مشاريعها الخدمية للنصف الأول، وأقرت تدوير المشاريع غير المنفذة للنصف الثاني والذي يضم الربع الثالث والرابع. (مرفق بالصور والفيديو).

-ترى المشاركات في المبادرة الطوعيّة ضرورة تطوريها في جميع مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا، موضّحات أنّ العمل الشّعبيّ يوطّد أواصر المحبّة بين المكوّنات، ويزيدها ثباتاً بالأرض، وأنّها خطوة تحفيزيّة للعمل المشترك وتطويره. (مرفق بالصور والفيديو).

-عاودت إدارة مخيم مهجري كري سبي استقبال المُهجّرين بعد توقفها لأكثر من شهرين، فيما بينت أن القدرة الاستيعابية الكلية للمخيم هي 1000 خيمة. (مرفق بالصور والفيديو).

-"روج آف" أصبحت إحدى المعامل الرئيسة في شمال وشرق سوريا، بعد أن بدأت من الصفر في ناحية الدرباسية، وتضخ منتجاتها من المياه المعدنية إلى الأسواق وبأسعار مناسبة مما يدعم الاقتصاد المجتمعي في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA