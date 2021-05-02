مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-5-2021

- يخرج أهالي مدينة منبج في مسيرة جماهيرية، احتجاجاً على الهجمات والانتهاكات التركية المستمرة على سوريا واستمرار تركيا بقطع مياه نهر الفرات, الساعة09:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- وصف أهالي حي الشيخ مقصود بحلب، قطع المياه من قبل الاحتلال التركي بالحرب الأكثر فتكاً من الحصار والأسلحة، وطالبوا الأمم المتّحدة والمنظمات المعنية بالضغط على تركيا حتّى تكفّ عن حرب الإبادة التي تمارسها بحقّ الشعب السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد الناطق الرسمي باسم أعيان مدينة منبج، الشيخ محمد صادق العصيدي أن "تركيا تعطش الشعب السوري لتنفيذ مخططاتها في سوريا وضرب مشروع الإدارة".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أكد مثقّفون أن الشعب الكردي سينتصر على الدولة التركية الساعية إلى احتلال أجزاء كردستان الأربعة ومحو وجود الشّعب الكردي، مؤكّدين أنّ صمت حكومتي العراق وإقليم كردستان يؤكّد دعمهما لتلك الهجمات على أراضي كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- حذر الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج، محمد علي العبو، من سياسة التغيير الديمغرافي التي تطبقها تركيا في المناطق المحتلة من سوريا، ولفت إلى أنها تمهد لاختلاق عداء بين مكونات المنطقة في المستقبل. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- في ظل الحديث عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة وما رافقها من تعثّر، اشتعلت جبهات أخرى؛ أبرزها ترسيم الحدود شمالًا وجنوبًا، ما أجبر على تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، بناء على ضغوط سياسية واستنادًا إلى المشكلة استراتيجية الملحّة، التي لا تحتمل انتظار موعد تشكيل الحكومة الجديدة للبت بها. (مرفق بالصور).

- في الـ 9 من تشرين الأول 2020 وقّعت الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني اتفاقية يزعم أنها تخص الأمور الإدارية والأمنية في شنكال، دون أخذ رأي الإيزيديين ومطالبهم بعين الاعتبار، وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على الاتفاقية ماذا حدث ويحدث في شنكال؟(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- كشفت مصادر عن وصول طائرة روسية إلى مطار حميميم مصدرها إسرائيل، وتحمل شخصيات رفيعة غير معلن عنها، ما يثير الشكوك حول مسعى روسي لإقامة علاقات بين دمشق وإسرائيل، فيما قال مراقبون إن اعتراف واشنطن بالإبادة الجماعية للأرمن هي بداية صراع مع أردوغان. (مرفق بالصور)

الشبيبة

- تنصب حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية كركي لكي خيمة النفير العام دعماً لحملة صقور زاغروس الثورية والمقاومة التي يبديها مقاتلو الكريلا في وجه الاحتلال التركي بمناطق الدفاع المشروع، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تعيش مناطق شمال وشرق سوريا حالة من الجفاف، نتيجة شح الأمطار هذا العام، بالإضافة إلى انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، ما أدى إلى فشل الموسم الزراعي وأوجد صعوبات كبيرة لدى الأهالي، وأعادهم إلى الطرق القديمة في حصاد محاصيلهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA