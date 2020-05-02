مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-5-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يقوم اتحاد العمال في مقاطعة كوباني بجولة على العمال بمناسبة عيد العمال العالمي الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

-رغم هجرتهم خارج الوطن إلا أنّهم يؤكّدون ارتباطهم بوطنهم عبر المبادرة الدورية التي يطلقونها لدعم أهلهم في الداخل، وآخرها مبادرة شبّان من إحدى قرى تربه سبية في المهجر لجمع مبالغ مالية وإرسالها للصندوق الخدمي للقرية لدعم الأسر المحتاجة وإقامة مشاريع خدمية تخدم قريتهم(مرفق بالصور والفيديو).

-"خسرت أبي واثنين من إخوتي على يدهم، لا يمكن أن نعيش معهم، أو يبقوا على أرضنا، نريد أن يعود لنا الأمان الذي شعرنا به في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية" ؛ بهذه الكلمات عبّر المواطن محمد علي برو عن ما تعرض له من قبل المجموعات المرتزقة وداعش والاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

-اجتمعت الآراء الاجتماعية والسياسية والثقافية والنسائية على أن تحقيق الوحدة الوطنية سوف يضمن حقوق الكُرد ويصون حقوقهم وسيتغلبون على كافة المخططات والفتن التي تُحاك ضدهم من قِبل الإعداء(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-تحت عنوان "مطلبية معيشية" وبغياب سياسي بحت، احتجاجات تعم لبنان وتهدد بصراع جديد بين الجيش ومواطنين يعانون من اقتصاد منهار في ظل عقوبات فرضتها دول أوروبية على مجموعات تدعمها إيران(مرفق بالصور).

المرأة

-تضافرت الجهود المبذولة من قبل النساء العاملات في الدوائر الصحية والخدمية في شمال وشرق سوريا في هذه المرحلة من حظر التجوال في قيادة مواجهة أزمة كورونا، مع التأكيد على أنهن مستمرات في عملهن إلى النهاية(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-اضطر أهالي ناحية شيراوا في مقاطعة عفرين إلى تقليم أشجار الزيتون هذا العام في غير موعده المحدد، بسبب تكثيف جيش الاحتلال التركي قصفه على قرى الناحية في الآونة الأخيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA