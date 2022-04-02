مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-4-2022

-ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو احتفالية لأطفال الشهداء، بمناسبة 4 نيسان ميلاد القائد أوجلان، وذلك في المركز الثقافي، في تمام الساعة الـ11:00. ( مرفق بالصور والفيديو)

-يقيم اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان( HRRK)، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والأدبية، وذلك في مركز الاتحاد بمدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ20:00.( مرفق بالصور والفيديو)

-تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة الحسكة احتفالية عامة، بمناسبة حلول يوم ميلاد القائد عبد الله اوجلان تحت شعار "الشبيبة فدائية القائد عبد الله اوجلان" في مدرج مركز سردم الثقافي بالمدينة الساعة 11:00. ( مرفق بالصور والفيديو).

يرى كتّاب وسياسيون ومثقفون عرب أنّ القائد عبد الله أوجلان حقق إبداعًا مشهودًا في تطوير الكثير من المعارف والمفاهيم الفكرية والسياسية والفلسفية، موضحين أن الأوجلانية أصبحت جسرًا لشعوب العالم قاطبة، وبالأخص شعوب المنطقة. ( مرفق بالصور والفيديو)

تتواصل الانتقادات المعلقة بعدم جدية المجتمع الدولي مع ملف أسرى داعش في شمال وشرق سوريا، وحذر سياسيون ووجهاء عشائر من خطورة إبقاء ملف داعش عالقاً. ( مرفق بالصور والفيديو)

أعرب معنيون بالملف الغذائي عن خشيتهم من تعرّض لبنان لمجاعة متزامنة مع تدهورٍ أمني وفوضى كبيرة جداً، بعد تطمينات سابقة بأن مخزون القمح والغذاء في لبنان يكفي لنحو شهرين، بالتزامن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا منذ شهر. ( مرفق بالصور والفيديو)

ندد فنانو إقليم الفرات بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وطالبوا بضرورة رفع الصوت عالياً لكسر هذه العزلة وردّ الديْن للقائد الذي أفنى عمره من أجل شعبه. ( مرفق بالصور والفيديو)

تحليل

تستمر هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق باشور. ويبدو أنها بحاجة إلى التحالف أكثر لئلّا تنهزم أمام الكريلا في العام 2022، مثلما انهزمت وفشلت العام الفائت. فقد أخذت الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانبها مباشرة للثأر لهزيمتها في غاري وورخيله. وبحسب الأخبار الواردة في وسائل الإعلام وبيان منظومة المجتمع الكردستاني؛ فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيكون له دور في هجمات الإبادة والاحتلال، وسينخرط فيها هذا العام أكثر بكثير من العام الفائت. ( مرفق بالصور)

كردستان

أشار أحمد خوجة إلى أن بناء الجدار بين شنكال وشمال وشرق سوريا هو ترسيخ لمفهوم كردستان المقسّمة وتأكيد لاتفاقية سايكس بيكو. ( مرفق بالصور والفيديو).

ANHA