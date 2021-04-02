مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-4-2021

-تصدر قوى الأمن الداخلي - شمال وشرق سوريا بياناً اليوم عبر مؤتمر صحفي يعلن فيه انتهاء المرحلة الأولى من حملة "الإنسانية والأمن" وذلك في مركز قوى الأمن الداخلي في بلدة الهول الساعة 14:00(مرفق بالصور والفيديو).

- بمناسبة قدوم يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان، ينظّم مجلس عوائل الشّهداء في صالة زانا بقامشلو، احتفالية لأطفال الشّهداء، السّاعة 14:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يصادف الـ4 من نيسان ذكرى ميلاد القائد عبد الله أوجلان ما يعني لجلِّ شعوب المنطقة يوم الخلاص من العبودية والسير نحو النور والعلم والفكر الحر، يقول أحد الذين رافقوه مطولاً إنه يوم انطلاق الثورة الكردية الجوهرية. (مرفق بالصور والفيديو).

- طالب أهالي إقليم عفرين CPT بالتدخل السريع لمعرفة الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان، مؤكدين أنهم لن يكلوا أو يملوا حتى سماع أخباره. (مرفق بالصور والفيديو).

- تستولي قوات حكومة دمشق على ممتلكات المدنيين وبخاصة وسائل النقل بدعوى قانون التعبئة العامة الصادر عام 2011 والمُلغى منذ آب عام 2020، إلا أن عمليات الاستيلاء على وسائط النقل لا تزال متواصلة في المناطق الخاضعة لحكومة دمشق. (مرفق بالصور).

- تحتفل شعوب الشرق الأوسط والعالم بالذكرى السنوية الـ 72 لميلاد القائد عبدالله أوجلان، كما أن هذه الشعوب تحتضن مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبدالله أوجلان. ".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- هنّأت القيادية في قوات حماية نساء بيث نهرين، زنوبيا أثرو، الذكرى السنوية الثامنة لتأسيس وحدات حماية المرأة، وقالت: "تأسيسها كانت رسالة للأعداء، بأنّهم لن ينالوا من المرأة". (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- اتّجهت الأنظار خلال الفترة الماضية إلى اليمن، بعد إعلان السعودية عن مبادرة لإنهاء الأزمة الدّامية في البلاد، فما هي الأجواء التي سبقت ذلك؟ وما هي حظوظ الحل السياسي في اليمن؟(مرفق بالصور).

الثقافة والفنّ

- يستمر مهرجان الشهيد يكتا هركول بعرض مسرحياته في يومه السّادس على التوالي، على خشبة مسرح محمد شيخو بمدينة قامشلو، الساعة 16:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح مدرّس الفن المسرحي في جامعة روج آفا، والكاتب، بشير ملا نواف، "أنّ سبب عدم تقدّم المسرح الكردي هو تعرّضه على مرّ التاريخ لمراحل الإبادة الثقافية"، مشدّدًا على ضرورة دعم المسرح الكردي، وبناء معاهد خاصة بالتعليم المسرحي".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- ازدادت المساحات المزروعة بالخضار الصيفية ضمن البيوت البلاستيكية في قرى مدينة منبج، في مواجهة الحصار الذي تعانيه المنطقة، الأمر الذي ساهم في سد حاجة السوق من الخضار بنسبة 20 %. (مرفق بالصور والفيديو).

- شهدت مقاطعة قامشلو مؤخرًا، نهضة اقتصادية كبيرة تصاعدت على إثرها الحركة الصناعية, بعد تشجيع من الإدارة الذاتية التي قدّمت التسهيلات، ما وفّر فرص العمل لمئات المواطنين، ودعم الاقتصاد المحلي. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال أهالي الرقة إن إغلاق حكومة دمشق المعابر مع مناطق الإدارة الذاتية، سيزيد الطين بلة على المستويين المعيشي والإنساني، ووصفوه بـ"العمل غير الإنساني".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA