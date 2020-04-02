مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-4-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أنهت مديرية المياه في مقاطعة الحسكة حفر وتجهيز 13 بئر من أصل 50 وهو مشروع بديل لتأمين مياه الشرب لأهالي المقاطعة بعدما عمد جيش الاحتلال التركي إلى إيقاف ضخ المياه من محطة علوك بمنطقة سري كانيه المحتلة ما يهدد حياة ما يقارب مليون نسمة يعيشون في الحسكة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر لجنة البلديات بإقليم عفرين في حملات التعقيم لمنع ظهور فيروس كورونا ، وتقدم خدماتها في ظل حظر التجوال المطبق في شمال وشرق سوريا، وأكدت الرئيسة المشتركة للجنة إن الأهالي يتقيدون بكافة القرارات الصادرة من قبلهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-تسعى جميع الجهات المستثناة من الحظر إلى خدمة الأهالي وحمايتهم من فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالمياً، من بينها فوج الإطفاء الذي يعمل منذ ساعات الصباح، وحتى ساعات المساء دون كلل أو ملل، داعين الأهالي إلى الالتزام بمواعيد رمي القمامة. (مرفق بالصور والفيديو).

-باشرت مديرية الزراعة وحماية الثروة الحيوانية في إقليم الجزيرة برش مبيدات لقتل الأعشاب الضارة على حرم الطرق الرئيسية الواصلة بين مدن ونواحي وبلدات الإقليم، في خطوة لدرء مخاطر نشوب الحرائق أثناء موسم الحصاد. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-رغم الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 14 عاماً، شرع مصنع في غزة منذ بدء أزمة فيروس كورونا في فلسطين، بحياكة الكمامات الطبية والألبسة الوقائية، ونجح إلى حدٍ ما في توفير قدر كبير من احتياجات القطاع، وكذلك تصدير هذه المنتوجات إلى إسرائيل ودول العالم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA