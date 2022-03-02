مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-3-2022

يقدم أهالي ناحية جل آغا و كركي لكي واجب العزاء لذوي الشهيد وائل العجال في مسقط رأسه في قرية العطشان الساعة 10:00( مرفق بالصور والفيديو)

المرأة

- بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة، يكرم مؤتمر ستار قوى الأمن الداخلي- المرأة ووحدات حماية المرأة بتقديم دروع تقديرية، في مدن ونواحي مقاطعة قامشلو، 10:00 ( مرفق بالصور والفيديو)

- تقيم قوى الأمن الداخلي- المرأة في إقليم الجزيرة احتفالية بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة، وذلك في ملعب هيثم كجو بمدينة قامشلو، الساعة الـ 09:00 وفي السياق نفسه تحتفل المرأة في قوى الأمن الداخلي في الحسكة، بمناسبة يوم المرأة العالمي، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو)

- تستمر فعاليات اليوم الثاني لمهرجان أدب وفن المرأة في دورته الخامسة، تحت شعار" المرأة زهرة ربيع الثقافة"، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، الساعة الـ 11:00 ( مرفق بالصور والفيديو)

بتنظيم من قبل اتحاد المرأة الشابة تنطلق اليوم "مسرحية جوالة" ستقدم عروضها في عدة نواحي في مقاطعة الحسكة، وستستمر 5 أيام، وتبدأ اليوم من مخيم الطلائع الساعة 13:00( مرفق بالصور والفيديو)

لم تكن الحجارة الثقيلة التي حملتها الأم "بيوار" أثقل من المسافة التي بينها وبين ديارها عفرين واشتياقها لمدينتها وقريتها كيمار التي قضت أجمل أيامها فيها والتي لا تبعد سوى كيلومتر واحد عن خطوط التماس مع دولة الاحتلال التركي. ( مرفق بالصور والفيديو)

قالت القيادية في وحدات حماية المرأة، ارزي حسن، إن المرأة تحتاج إلى حركة عالمية تجمع كافة النساء من حول العالم تحت مظلة واحدة، وتبحث في قضايا المرأة وسبل حلها، وعلى صعيد شمال وشرق سوريا، دعت النساء إلى التكاتف والعمل بجهد أكبر لبناء مجتمع رصين، مؤكدة أن الثامن من آذار هو بداية عام جديد للمرأة. ( مرفق بالصور والفيديو)

سياسة

قالت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها إن "مشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا هو نموذج حقيقي لإنهاء معاناة السوريين؛ لأنه يقاوم جميع المشاريع الاستعمارية والاحتلالية لذلك يُحارَب هذا المشروع من قبل عدة أطراف داخلية وخارجية وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي".( مرفق بالصور والفيديو)

الثقافة والفن

تكافح المرأة الكردية في روج آفا للحفاظ على الهوية الكردية وتراثها القديم بجميع الوسائل، إذ تحمل بعضهن الريشة والألوان وتختارها سبيلاً للكفاح ضد الإبادة الثقافية. ( مرفق بالصور والفيديو)

المجتمع والحياة

تبذل لجنة حماية المستهلك التابعة للاقتصاد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب جهوداً مُكثفة من خلال مكافحة الغش التجاري ومراقبة تواريخ السلع والمنتجات المنتهية صلاحيتها لضمان بيئة استهلاكية صحية للمواطنين كما تُساهم في إصدار قرارات تصب في خدمة المواطنين. ( مرفق بالصور والفيديو)

ANHA