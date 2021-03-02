مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-3-2021

- تخرج قوات الحماية الجوهرية بالحسكة بمسيرة بمناسبة يوم 8 آذار، أمام حديقة القائد APO بحي الناصرة في مدينة الحسكة، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار الدكتور مصطفى كلش إلى أنه ليس من الممكن العيش ضمن شروط صحية مناسبة في ظل العزلة المشددة، وأكد على ضرورة تحسين الظروف الصحية للقائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قال الكاتب والصحفي العراقي، علي ناجي، إن انضمام النخب العربية التي كانت بعيدة عن قضية أوجلان بسبب قلة المعلومات، إلى "المبادرة العربية لحرية أوجلان" تزداد يومًا بعد يوم، وقال: "مبادرتنا سوف تساهم في رفع الظلم عن أوجلان داخل السجون التركية".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يعقد مجلس المرأة السورية ومكتب المرأة في لجنة التربية والتعليم بالرقة اجتماعاً لنساء الرقة، بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للمرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية عن 8 آذار، في قاعة الاجتماعات في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعاً بمناسبة يوم المرأة العالمي، في صالة رشو بصفيا في مدينة الحسكة. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم مؤتمر ستار في مدينة كوباني مسيرة دعماً لوحدات حماية المرأة، تزامناً مع اقتراب حلول اليوم العالمي للمرأة، الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تستمرّ فعاليات المهرجان السّادس لأدب وفنّ المرأة في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو في يومه الثاني، الساعة 16:00(مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم قوى الأمن الداخلي المرأة في شمال وشرق سوريا، احتفالية بمناسبة ٨ آذار، في ملعب رميلان، الساعة 01:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- أشارت مالين بجورك، البرلمانية في برلمان الاتحاد الأوربي في السويد، إلى أن الـ 8 من آذار هو يوم واحد، ولكن النضال في شمال وشرق سوريا هو نضال يومي، وأن المرأة في هذه المنطقة تحقق الانتصارات. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت نساء ناحية الدرباسية، أنه بعد اعتراف تركيا بأنها تقف وراء اغتيال المناضلات الثلاثة وتصريحات إسماعيل بكين، يجب على باريس والدول الأوروبية فتح ملف المجزرة ومحاسبة تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أشارت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، سينم محمد، إلى استمرار العلاقات بين المجلس والإدارة الأمريكية، وعبّرت عن أملها في أن تسهم الإدارة الجديدة في حل الأزمة السورية وتقديم الدعم للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال عضو مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية سلام حسين، إنّ الروس حاولوا إيصال رسالة لقوات سوريا الديمقراطية مفادها "ارضخوا لمطالبنا"، إلّا أنّ قواتنا العسكرية لم ترضخ لمطالبهم نتيجة تمسّكها بأرضها، فهي تمتلك مشروعاً وطنيّاً يركّز على وحدة سوريا وإيجاد حلول سياسية داخل الأراضي السورية، داعياً الأطراف التي ترغب بإنهاء الصّراع السوري إلى الجلوس على طاولة الحوار لوضع حلول سياسية ترضي الجميع. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الكاتب والمحامي عواس علي إن الحكومة السورية والمعارضة شركاء في دخول المحتل إلى الأراضي السورية اعتمادًا على عدة اعتبارات، من ضمنها عدم اتخاذ الحكومة موقف رسمي أو رفع دعوة رسمية إلى مجلس الأمن تتضمن إخراج الاحتلال التركي من الأراضي السورية.

المجتمع والحياة

- ينظم الخطّ الغربي في مدينة منبج وقفة احتجاجية بسبب قطع الدولة التركية مياه نهر الفرات، كما تدلي إدارة السدود بياناً بصدد ذلك، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- منظر غير حضاري، وروائح كريهة، ومشكلة إن لم يتم تداركها قد تتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة، هذا حال قرية يوسفية التي أصبحت معظم أحيائها مكبًّا للقمامة، خاصة على أحواض التصريف، مما زاد المشكلة سوءًا، وبلدية عرعور وعدت بحل المشكلة قريباً. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA