مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-2-2022

يخرج اليوم أهالي ديرك ونواحيها في مظاهرات استنكارا للغارات وقصف طيران الاحتلال التركي لريف ديرك ومغمور وشنكال. الساعة 13:00(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو جثامين 5 شهداء، استشهدوا خلال حملة" مطرقة الشعوب" في مدينة الحسكة، وذلك في مزار الشهيد إسماعيل في تمام الساعة الـ 09:30 .(مرفق بالصور والفيديو)

يشيع أهالي مدينة قامشلو جثامين 11 شهيدا، استشهدوا في حملة "مطرقة الشعوب" في مدينة الحسكة، وذلك في مزار الشهيد دليل صاروخان في تمام الساعة الـ 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

يقوم شعب شمال وشرق سوريا بالتناوب على الحماية بكافة إمكانيتاهم المتوفرة. يعملون لضمان أمنهم ويساندون القوات الأمنية. دعت هيئة الداخلية الشعب إلى إبلاغهم فوراً في حال حدوث أي أمر مشبوه. (مرفق بالصور والفيديو).

لفت وجهاء عشائر ورجال دين في مدينة حلب إلى البعد التاريخي لأخوة الكرد والعرب وباقي المكونات في المنطقة، وأشاروا إلى أن القوى التي تعادي الإدارة الذاتية تستهدف هذه الأخوة، داعين لتعزيز الوحدة بوجه تلك المخططات. (مرفق بالصور والفيديو).

كشف المتحدث الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا حصيلة جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في مقاطعة عفرين، من جرائم خطف وقتل وقطع للأشجار وبناء مستوطنة جديدة في ناحية شيراوا، كما دعا الجهات الحقوقية والإنسانية إلى محاسبة تركيا على جرائمها. (مرفق بالصور والفيديو).

رفض رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل لإقليم الفرات فرحان حج عيسى، الطريقة التي تتعاطى بها حكومة دمشق مع الأزمة السورية، وأكد أن التعاطي مع الأزمة من منظور أمني لن يخدم الحل، اعتبر "التسويات" فتنة لن تفيد العملية السياسية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، أن الاحتلال التركي يرى نفسه بإبادة شعوب شمال وشرق وسوريا والشعب الكردي، وبأنها لم تتحمل هزيمة داعش في سجن الصناعة لذلك وسعت هجماتها، مناشدا شعوب شمال وشرق سوريا بالالتفاف حول خط المقاومة والنضال لصون مكتسبات شعوب المنطقة. (مرفق بالصور).

قالت نائبة رئيس المفوضية الأمريكية الدولية للحريات الدينية نادين مينزا "إذا رفض المجتمع الدولي عودة مسلحي داعش الأجانب أو لم يضع آليات قانونية لمقاضاتهم، فعليه دعم الإدارة الذاتية في حل هذه القضايا. "(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الإدارية في مكتب المرأة لمجلس سوريا الديمقراطية أن خطر داعش لا يزال قائماً ويزداد بوتيرة متصاعدة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته تجاه ملف محاكمة مرتزقة داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب سياسيون في ريف دير الزور الشرقي بالحرية الجسدية للقائد ومحاسبة دولة الاحتلال التركي على جرائمها بحق القائد وشعوب المنطقة، وإزالة اسم حزب العمال الكردستاني (PKK) من "قائمة الإرهاب".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

نقشت تاريخ الكرد بمقاومتها، وأضافت صفحة أخرى إلى الملاحم البطولية للنساء الكرديات، حيث تركت بصمة الكفاح والنضال من أجل الحرية في قلب كل كردي/ـة، فيان صوران، الشهيدة التي اتخذت من شعار "لا حياة مع نظام العزلة والتعذيب في إمرالي"، نفذت عمليتها الفدائية في وجه المؤامرة الدولية على القائد أوجلان. (مرفق بالصور).

ANHA