مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-2-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- تشهد مدن ونواحي شمال وشرق سوريا مراسم استذكار للمناضلة فيان صوران، (مرفق بالصور والفيديو).

- تعقد وحدات حماية الشعب والمرأة اجتماعاً مع أسر الشهداء في مدينة قامشلو، (مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال و شرق سوريا مؤتمراً صحفياً في بلدة رميلان بأكاديمية الشهيد محي الدين، الساعة 13:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي ناحية الهول في مظاهرة، تنديداً بالتهديدات التركية على شنكال وديرك، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن من أولويات الهيئة خلال عام 2021 إنشاء منهاج موحّد لكافة المناطق معترف به دوليًّا وتعيين معلمين من ذوي الخبرة والاختصاصات. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أوضح المواطن محمد خطيب، أن ما ذكره القائد خلال لقائه معه عام 1995، حول المكتسبات في روج آفا تحققت اليوم على أرض الواقع، وقال: "قال لنا إن وحّد الشعب الكردي نفسه فلن تستطيع أية قوة إنهاءه".(مرفق بالصور والفيديو).

- أكد مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات على السير في نهج المقاومة والاستمرار بكافة الفعاليات لدعم ومساندة مقاومة السجون "حتى رفع العزلة عن القائد عبدالله أوجلان".(مرفق بالصور والفيديو).

- طالب ذوو الشهداء الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم إبرام الاتفاقات مع الدولة التركية ضد روج آفا وشنكال، وشددوا على أن تركيا عدوة للشعب الكردي، لافتين إلى أن دماء أبنائهم قدموها من أجل وحدة الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يستذكر مؤتمر ستار بحلب وبناحيتي تربه سبيه وتل تمر، الشهيدة فيان صوران، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يدلي مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بياناً إلى الرأي العام بصدد الحملة التي أطلقها المجلس تنديداً بالعنف ضدّ المرأة، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت مشارِكات في الملتقى الحقوقي الثاني إن تركيا ومرتزقتها يرتكبون أبشع الجرائم بحق المرأة، وطالبن الحركات النسائية باتخاذ "إجراءات بخصوص هذه الجرائم، لأن المرأة هي أساس ترابط المجتمع".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكد عضو الهيئة الرئاسية في مسد، خليل عبدو، أن بُعد العملية السياسية الجارية في جنيف عن تمثيل الشعب السوري وخدمتها لمصالح أجندات خارجية، ومحاولة كسب الوقت من قبل حكومة دمشق حتى إجراء الانتخابات هو سبب فشل عمل اللجنة الدستورية. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- يستذكر اتّحاد الشبيبة الثورية السورية في مدينة كوباني، الشهيدة فيان صوران، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

- يعتقد المحلل الأمريكي في مجال الصراع العالمي والمتخصص في الجغرافيا السياسية الدكتور ثورو ريدكرو، أن الرئيس بايدن سيجد منطقة مقسمة إلى ثلاث كتل تحالف رئيسة، والتي تشكلت إلى حد كبير بسبب التوسع التركي. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

- تحيي هيئة الثقافة في مقاطعة الجزيرة أربعينية الفنّان الراحل محمد علي شاكر في مركز محمد شيخو بمدينة قامشلو، الساعة 15:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- افتتح العديد من المعامل والمنشآت في شمال وشرق سوريا لوجود الأمن والاستقرار فيها، ما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل، كما هو الحال بالنسبة لمعمل صهر الحديد الذي افتتح مؤخرًا في منبج. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّد أهالي حلب أنّ الحكومة السّوريّة ودولة الاحتلال التركيّة ما هما إلّا وجهان لعملة واحدة، فحكومة دمشق تهدف من الحصار إلى كسر إرادة الشعب، كما تهدف إلى إثارة الفتن والفوضى في مناطق الإدارة الذاتية، داعين إلى ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود للنيل من سياسات الحرب الخاصّة التي تمارس على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA