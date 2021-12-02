مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-12-2021

-يدلي مكتب تجمع نساء زنوبيا في منبج ببيان بخصوص التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين في منبج. (مرفق بالصور والفيديو).

-اختطفت عائلة يوسف مصطفى حسين المكونة من 8 أفراد، بالكامل من مقاطعة عفرين المحتلة، لأسباب وحجج واهية، بعدما عانوا من فقدان العمل نتيجة العنصرية التي مورست بحقهم، ولا يزال مصيرهم مجهولاً بالرغم من مرور 5 أشهر على اختطافهم. (مرفق بالصور والفيديو).

الأساليب الوحشية للدولة التركية بقيادة حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الفاشية وسياسات الإبادة الجماعية والقضاء على الشعب الكردي، تظهران أن حزب العدالة والتنمية قد دخل مرحلة الانهيار. (مرفق بالصور).

أعربت عضوة تجمّع نساء زنوبيا، شهرزاد الجاسم عن رفضها للإجراءات التعسفية التي تفرضها دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبدالله أوجلان، وقالت "نحن نقف في وجه كل من يقوم بمحاربة القائد أوجلان وفكره النير الذي منح المرأة حريتها".(مرفق بالصور).

سياسة

قالت الباحثة المصرية في العلوم السياسية الدكتورة فرناز عطية أحمد، إن التحالف العربي الكردي له أهمية مزدوجة للطرفين، فهو من جهة يوقف التدخل التركي في شؤون الدول العربية واحتلال أراضيها، ومن جهة أخرى سيساعد الكرد في نصرة قضيتهم واستعادة أراضيهم التي اغتصبتها تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أوضحت الدكتورة آمبر هوف أنه يجب إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" التي تخص الاتحاد الأوروبي من أجل إحلال السلام والديمقراطية في الشرق الأوسط، وقالت "الدولة التركية تستغل بقاء اسم حزب العمال الكردستاني على قائمة الإرهاب لترهيب المجتمع".(مرفق بالصور والفيديو).

قال عدد من أهالي مدينة كوباني إن "على الكريلا أن يطمئنوا فنحن خلفهم حتى آخر نقطة دم في جسدنا، ولن تذهب تضحياتهم سُدى"، مطالبين الشعب الكردي بالالتفاف حول الكريلا في وقتٍ بات فيه النصر يلوح في الأفق. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يمثل فصل الشتاء "كابوسًا" موسمياً للعائلات الفقيرة في غزة، وأصحاب البيوت المدمرة، وعقب الحرب الأخيرة تعمقت المخاوف، إثر الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والبيوت. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

ـ ينظم اتحاد المثقفين في اقليم الجزيرة وضمن فعالية "يوم الخميس الثقافي الدوري" محاضرة في حديقة القراءة بمدينة الحسكة يلقها الدكتور طه حسين وذلك بعنوان "كورونا والرؤى المستقبلية للحماية"(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA