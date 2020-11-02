مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-11-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يخرج أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مسيرة للدعوة إلى منع الاقتتال الكردي – الكردي، في باشور كردستان، الساعة 16:00. مرفق (بالصور والفيديو).

- يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمان شهيد من قوات سوريا الديمقراطية إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دجوار، الساعة ١٤:٠٠, مرفق (بالصور والفيديو).

-أكد الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، أحمد شيخو، أن من يطلب إلغاء التعليم باللغة الكردية "ينفذ مأمورية عدو الشعب الكردي". مرفق (بالصور والفيديو).

ملف

-إن الشعب الكردي هو من الشعوب العريقة التي تقطن منطقة ميزوبوتاميا، ويعود تاريخهم إلى آلاف السنين ولعبوا دوراً أساسياً في مسار التاريخ والحضارة الديمقراطية ولكنهم ظلوا على هامش الحياة في يومنا الحالي، لأنه ليست هناك بحوث ودراسات بشأن تاريخهم، وغالبية ما كُتب عن الكرد هو محرّف فتارة يربطونهم مع الفرس وتارة مع العرب وتارة مع الجورجيين وغيرهم. مرفق (بالصور والفيديو).

العالم

-أكد السياسي التونسي ماجد البرهومي أن حركة النهضة الإخوانية ورئيسها راشد الغنوشي يواجهون لحظة فارقة ومأزقًا في جميع الحالات، وأشار إلى أن المال التركي لن يساعد الغنوشي في إنقاذ حركته. مرفق (بالصور).

-خرجت بصعوبة من المعتقلات التركية في عفرين، وكانت شاهدت على عدّة جرائم منها ذبح أربعة شبان، وذكرت أن المرتزقة يرددون عبارة "تعذيب نساء الكرد حلال". مرفق (بالصور والفيديو).

المرأة

-رفضت عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا مطالب إلغاء نظام الرئاسة المشتركة وقالت إن هذا النظام حق شرعي للمرأة وإلغاؤه يعني إلغاء مكتسبات روج آفا.

الشبيبة

-تنظم حركة الشبيبة الثورية في اقليم الفرات كونفرانسها الثاني وذلك في مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-يواصل كومين سينما آفرين العمل على إنتاج فيلم قصير باسم "النوبة ـ PÎJEK" في مقاطعة الشهباء، يتحدث عن الشهداء والتضحيات التي قدموها في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية التراب. مرفق (بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يخشى المزارعون في شمال وشرق سوريا على مواسمهم، بعد تأخر هطول الأمطار الخريفية التي عادة ما تصاحب بدء المزارعين حراثة أراضيهم، فيما بيّن خبير زراعي إن آثاراً سلبية سترافق التأخر، داعياً الفلاحين إلى التأني في عملية البذار. مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA