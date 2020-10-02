مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-10-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية مسيرة راجلة تنطلق من معلب هيثم كجو في مدينة قامشلو، صوب مدينة ديرك، الساعة الـ 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يدعو حزب الجمهوري الكردستاني – سوريا لوقفة تضامنية مع منطقة (ناكورنو قراباغ - كردستان الحمراء )، ومع الشعب الأرمني والكردي في أرمينيا، واستنكاراً بالحرب الأذربيجانية – التركية ضد المنطقة. وستقام الوقفة بجانب مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة قامشلو الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح وجهاء عشائر ناحية تربه سبيه أنه بتكاتف شعوب المنطقة وخاصة الكرد والعرب سيتمكنوا من حماية مكتسبات ثورتهم ودحر الجهات المعادية والاحتلال كافة، ونوه أنه على العشائر توعية أبنائها وشعوب المنطقة من الخطر الذي يمرون به وتقوية إرادتهم لحماية أرضهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل إن تركيا تسعى إلى استرجاع حلم الخلافة العثمانية، كما تعمل على "فرض الحزام الإخواني على الشريط الحدودي"، وأكد دعمه للحملة التي أطلقتها منظومة المجتمع الكردستانية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أشار صالح كدو إلى أنه على شعوب المنطقة أن تستنهض لمواجهة العدوان التركي؛ وأن تقوم بمهامها الوطنية ضد الانتهاكات والهجمات التركية، ونوه أن هناك إجماع شعبيّ ضد التدخلات التي تحدث في المنطقة وينبغي أن يشارك فيه الجميع في حملة KCK. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال علي سعيد إن تصريحات وليد المعلم دليل على أن حكومة دمشق ترفض الحل السياسية، وتؤمن بالحل العسكري الذي أوصل المواطن السوري إلى أن يعيش تحت خط الفقر، وأكد: "نحن سوريون ووطنيون وديمقراطيون ولدينا مشروع لحل الأزمة السورية".(مرفق بالصور والفيديو).

-أكد الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في مدينة منبج وريفها محمد علي العبو أن الممارسات التركية منذ بداية احتلالها للمناطق في سوريا ممنهجة ضد السكان الأصليين، "هدفها انتزاع الأراضي السورية المحتلة وضمها إلى أراضيها".(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-تشير المعلومات إلى أن المعاقل التي بُنيت في المثلث الحدودي بين روج آفا، باشور كردستان، وباكور كردستان من قبل الاستخبارات التركية، والحزب الديمقراطي الكردستاني هي لمراقبة الحدود، والمعلومات تفيد بأن الاحتلال التركي سيبني مطارًا لطائرات الاستطلاع على جبل "بي خير" بباشور كردستان. (مرفق بالصور).

-بدأت الدولة التركية وبحجة أحداث الـ 6- 7- 8 من تشرين الأول لدعم كوباني بحملة إبادة سياسية ضد حزب الشعوب الديمقراطية وما تزال حملتها مستمرة. في هذا الملف قيّمنا لكم المرحلة حتى أحداث 6- 7- 8 تشرين الأول، موقف تركيا من هجمات داعش، آراء الرأي العام العالمي ومقاومة الكرد التاريخية. (مرفق بالصور).

العالم

-بعد نحو 10 سنوات على بدء محادثات ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي ما اتفق عليه من إطار للتفاوض حول ترسيم الحدود. (مرفق بالصور).

المرأة

-دعت أمهات الشهداء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرد في أرجاء كردستان كافة إلى توحيد صفوفهم ودعم حملة منظومة المجتمع الكردستاني KCK، مؤكدات بأنهن لن يقفن مكتوفات الأيدي بل سيرفعن من وتيرة نضالهن لتحرير القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكّدت إداريّات في مؤتمر ستار في إقليم الفرات بأنّ "حملة كفى للاحتلال، لقد حان الوقت لحماية الثورة"، التي أطلقها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) هي استكمال لثورة الحرية التي بدأت منذ 9 أعوام، وعلى المرأة أن تثبت نفسها في هذ الحملة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-عبّر طلبة مرحلة الثالث الثانوي (البكالوريا)عن اندفاعهم وحماسهم حيال إتاحة المجال لهم في دراسة منهاج البكالوريا باللغة الكردية، ويعد هذا التغيير في منهاج الإدارة الذاتية خطوة جديدة نفذتها هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، بهدف توجيه العملية التعليمية بجميع مراحلها نحو النجاح. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA