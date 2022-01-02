مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-1-2022

ـ لليوم الـ90 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

شدد ساسة ومثقفون على ضرورة تعزيز منظومة الحماية الذاتية في شمال وشرق سوريا باعتبارها السبيل الوحيد لإنجاح الثورة، وحذروا من أن عقد الآمال على قوى خارجية سيمهد لضياع كل المكتسبات التي تحققت منذ بداية الثورة في الـ 19 من تموز عام 2012. (مرفق بالصور والفيديو).

أدان أهالي قرى ناحية زركان هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته واستهداف المدنيين, وأكدوا على البقاء في قراهم والتشبث بأرضهم حتى الرمق الأخير. (مرفق بالصور والفيديو).

حمل إداريو مجلس عوائل الشهداء بالطبقة، المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الجرائم التركية بحق المواطنين في شمال وشرق سوريا وخاصة في كوباني، وأكدوا مساندتهم لمقاومة كوباني بوجه الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أوضح عضو العلاقات الخارجية لمخيم الشهيد رستم جودي (مخمور) أن الحصار الذي يفرضه الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)على اللاجئين في المخيم لا يزال مستمراً، وقال إن "السياسات التي يتبعها الديمقراطي الكردستاني تخدم أجندات الأعداء، تخدم دولة الاحتلال التركي".(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

علقت عضوة منسقية اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا على الاستهداف التركي الأخير للشبيبة في كوباني بأنه كان مخطط له، في استهداف واضح للإدارة الذاتية ومشروع الأمة الديمقراطية، وثورة شمال وشرق سوريا التي هي بريادة الشبيبة والمرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يعدّ انتهاء سوريا من التحضيرات للربط الكهربائي مع لبنان في ظل هشاشة البنية التحتية، اختباراً لقدراتها، في حين أوقفت القوى الأمنية في تونس، الجمعة، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية نور الدين البحيري. (مرفق بالصور).

فسر العديد من المراقبين أن انتخاب إبراهيم رئيسي للرئاسة الإيرانية يمثل تحولاً واضحاً في استراتيجية إيران النووية، إلا أن الذي حصل هو أن بعض المرونة التي كان يمارسها الرئيس السابق حسن روحاني، قد ذهبت من دون رجعة، في حين يستبعد الباحث مايكل روبين التوصل إلى اتفاق نووي جديد، مرجحاً ازدياد فرص اتخاذ إجراءات أحادية الجانب. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

بمبادرة من شباب وبلدية الشعب في كركي لكي، تحولت منطقة " دحلي" الحراجية بالقرب من قرية قرغو شمال غرب ناحية كركي لكي إلى منطقة سياحية يقصدها أهالي إقليم الجزيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA