مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

-أكّد مثقفون أنّ الهجمات الأخيرة للاحتلال التركي على المنطقة هدفه احتلال المزيد من المناطق، وإحداث التّغيير الديموغرافي والتطهير العرقي فيها، لكنّهم أعربوا عن ثقتهم بشعب المنطقة وقالوا إنه: "شعب مقاوم ومناضل". (مرفق بالصور والفيديو).

-أكّد رئيس قبيلة الولدة، حامد الفرج تمسّك العشائر العربية بالإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في مواجهة الاحتلال التركي، واستنكر إقدام روسيا على توقيع اتّفاقات مع دولة الاحتلال التركي "على حساب شعوب المنطقة".(مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر مواطنون اعتقال السلطات التركية للمناضلة ليلى كوفن والصمت الدولي حيال الإجراء التركي، وأشاروا إلى قرار الاعتقال هو استمرار للمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

-تُستهدف قرى منبج الشمالية والغربية المحاذية لخطوط التّماس بشكل شبه يومي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، مخلّفةً الكثير من الدمار والخراب في منازل المدنيين. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح وجهاء مدينة حلب دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية في مواجهة الدولة التركية ومرتزقتها في مناطق عين عيسى وعلى كامل الجغرافية السورية، معتبرين أن روسيا بصمتها تؤكد دعمها لهجمات الدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-تجتمع تفاصيل السياسة التركية المتّبعة في شمال وشرق سوريا بقاسمٍ مشتركٍ واحد، وهو طابع العداء ضدّ شعب المنطقة ولا تتردّد تركيا في استخدام جميع الوسائل المتاحة، حتى وإن كانت تعطيش ملايين السوريين في سبيل تحقيق أطماعها. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-أكد رزكار قاسم أن الأهمية الجيواستراتيجية لناحية عين عيسى جعل منها منطقة لصراع النفوذ بين القوى المتدخلة في سوريا، وأكد أن روسيا وأميركا فقدتا مصداقيتهما كدول ضامنة لاتفاقية وقف إطلاق النار، وقال إن تركيا لن تلتزم أبدًا بالاتفاقات إن لم يكن هناك رادع. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-بيّن عضو اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، بشير ملا نواف، أنّ تركيا تستخدم أجندات الدول الأخرى في تنفيذ مخططاتها، وقال: إنّ إرسال "المرتزقة إلى مناطق الدفاع المشروع سيشكّل خطرًا كبيرًا على دول الشرق الأوسط وليس على الكرد فحسب".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-قال عدد من ذوي الشهداء في مدينة حلب إن التصعيد الأخير من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني "يرقى إلى مستوى الخيانة"، في وقت يتطلب من الشعب الكردي الاتحاد ضد الأعداء. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-دعت شريفة محمد، المُهجّرة من كري سبي، المنظمات الدولية لعدم المتاجرة في ملف المهجرين، وأكدت ان مطلب المهجرين الرئيس هو خروج الاحتلال وليس المساعدات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA