مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1– 7 – 2022

أشارت أسر الشهداء في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب إلى أن استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع دليل على فشلها وعجزها أمام مقاومتها البطولية، مؤكدة أن تركيا ترتكب تلك الجرائم بدعم من حلق الشمال الأطلسي (الناتو)(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أعضاء مؤسسة جرحى الحرب في مدينة منبج استعدادهم للتضحية بأرواحهم في سبيل حماية المنطقة من الهجمات التركية، ودعوا الأهالي إلى الوقوف مع القوات العسكرية في وجه المحتلين(مرفق بالصور والفيديو).

بين رئيس مركز الفرات للدراسات، سليمان إلياس أن هجمات الدولة التركية المحتلة على المنطقة يتم تنفيذها وإيقافها بقرار روسيا وأمريكا. وقال:" إن المشكلة السورية كانت ستحل منذ زمنٍ لو اتخذ قرار إغلاق المجال الجوي. وهذا يعني عدم نية هذه القوى حل المشكلة"(مرفق بالصور).

يؤكد المواطنون في شمال وشرق سوريا من نشطاء وسياسيين على ضرورة التكاتف والتلاحم في وجه تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركية على شمال وشرق سوريا، ومجابهة مشاريعها التي تستهدف وحدة بلادهم بالتكاتف وانتهاج حرب الشعب الثورية(مرفق بالصور والفيديو).

عقب أربعة أشهر من إصدار المحكمة الاتحادية في العراق قرار بعدم دستورية قانوني النفط والغاز، انسحبت شركتان أميركيتان من المنطقة، فيما يتوقع محللون اقتصاديون بأن "تنسحب شركات أخرى والضغط على الإقليم للمطالبة بتعويضات مالية جراء توقف أعمالها لظروف لم تكن الشركات متسببة فيها"(مرفق بالصور).

أكدت سياسيات من مدينة الرقة، أن هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا تعيق حل الأزمة السورية وتطيل أمدها، وشددن على أن الحل لن يكون إلا عبر مشاريع ديمقراطية كمشروع الإدارة الذاتية(مرفق بالصور والفيديو)

ملف

يعود تاريخ ولادة "تنظيم القاعدة" إلى مرحلة الحرب الأهلية بين قطبي الصراع العالمي "الولايات المتحدة الأميركية – الاتحاد السوفيتي"، فما هي الظروف التي نشأ من خلالها التنظيم؟ وكيف ساهم الصراع الدولي والحروب في المنطقة والانسداد السياسي في الشرق الأوسط بتمدده؟

الثقافة والفن

ينظم دار شلير للنشر ومركز مزبوتاميا للترجمة حفل لتوقيع لأربعة كتب (فكري - رواية- قصة قصير- شعر) في حديقة القراءة بمدينة قامشلو الساعة 19:00.(مرفق بالصور والفيديو)

ANHA