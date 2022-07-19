مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19 – 7 - 2022

تحتفل مكونات إقليم الجزيرة بالذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز وذلك في ملعب شهداء 12 اذار في مدينة قامشلو ، الساعة 17:00. (مرفق بالفيديو والصور).

يعقد مركز روج افا للدراسات الاستراتيجية NRLS منتدى دوليا تحت عنوان "ثورة 19 تموز المنجزات، التحديات والافاق" وذلك في منتجع بيلسان بناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، الساعة 09:00. (مرفق بالفيديو والصور).

يحتفل أهالي إقليم الفرات بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاقة شرارة ثورة 19 تموز في مدينة كوباني، وذلك في ساحة الشهيد عكيد وسط المدينة، الساعة 18.00 (مرفق بالصور والفيديو).

أشار الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة، إلى ضرورة المقاومة حتى تحرير المناطق المحتلة، وقال "قرارنا حازم في هذا الخصوص". داعياً شعب شمال وشرق سوريا إلى تنظيم نفسه على أسس حرب الشعب الثورية، والوقوف إلى جانب قواته العسكرية. (مرفق بالفيديو والصور).

شدّد مهجرو عفرين المحتلة وأهالي ناحية تربه سبيه، على ضرورة دعم مطالب مبادرة الأحزاب السياسية بفرض حظر جوي على المنطقة، وردع المحتل التركي، وأكدوا استعدادهم لحمل السلاح لمجابهة أي هجوم على المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

تزايد الحديث مؤخراً عن تشكيل "ناتو عربي" وذلك بالتزامن مع لقاءات مكثفة لقادة كل من دول الخليج ومصر وزيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إلى الشرق الأوسط، فما جدية هذا المشروع؟ وما هي أهدافه؟ وهل من السهل تطبيقه؟

أكد الإداري في المؤسسة الدينية بإقليم الفرات، الشيخ عبد الرحمن شوكت، أن التسلح والدفاع عن النفس واجب مقدس، داعياً الأهالي إلى توحيد كلمتهم ومواقفهم تجاه الهجمات الخارجية، وقال: "بالهجرة لا تبنى الأوطان بل بالصمود والعزيمة".(مرفق بالفيديو والصور).

حوار

شددت فوزة يوسف على ضرورة تكاتف المكونات السورية معاً والتحضير لحرب شعبية لمقاومة الاحتلال التركي، ودعت النساء إلى تعزيز إرادة المقاومة، وقالت بمناسبة 19 تموز: "علينا أن نعمل لإيصال رسالتنا لكل المناطق الأخرى من سوريا، وهي أننا خلقنا ثورة يمكن أن تكون مبادئها ومكتسباتها مخرجاً لكل السوريين". (مرفق بالفيديو والصور).

المرأة

حققت المرأة مكتسبات جمة وعلى كافة المستويات في ثورة 19 تموز، التي باتت تعرف بثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا، اليوم وعلى مستوى العالم؛ بثورة المرأة. واستعادت بريادة النساء المناضلات العديد من حقوقها الأساسية التي سُلبت منها على مدار عقود من قبل الأنظمة السلطوية، فما هي هذه المكتسبات؟ (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA