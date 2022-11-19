مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19 – 11 – 202

ينظم مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج شمال وشرق سوريا، ندوة حوارية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الساعة 11.00، بينما يعرض تجمع نساء زنوبيا بالتعاون مع مركز الثقافة والفن في مدينة منبج، مسرحية بعنوان "معاً لإنهاء العنف" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الساعة13.00. (مرفق بالصور والفيديو)

تستمر فعاليات مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن في يومه التاسع، وذلك في مركز اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان، في تمام الساعة الـ16:00.(مرفق بالصور والفيديو)

أوضح باحث متخصص في الشؤون التركية أن الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان تأتي في إطار مخططات دولة الاحتلال التركي لإدامة احتلاها للمنطقتين(مرفق بالصور).

تستمر دولة الاحتلال التركي بحبس مياه نهر الفرات عن الأراضي السورية، الأمر الذي يؤدي إلى توقف سد روج آفا (تشرين) عن العمل 17 ساعة متواصلة بشكل يومي، بسبب نقص الوارد المائي، ما أدى إلى انحسار كبير في مياه البحيرات وانخفاض ساعات توليد الكهرباء إلى الحد الأدنى(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

دولة الاحتلال التركي التي بنيت على جماجم الشعوب، عبر ممارسة جميع أشكال الجينوسايد (الإبادات) بحقها ومازالت ماضية في ذلك، انطلاقاً من نظريتها أن استمرارية وديمومة بقائها في سدة الحكم والسلطة تمر عبر القضاء على شعوب المنطقة الأصلاء ومحو تاريخهم وتزييف الحقائق(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

عقب نقاشات مستفيضة مع شرائح مختلفة من المجتمع، حددت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة أولوياتها للعام المقبل ووضعت دعم مشاريع الاقتصاد المجتمعي ضمن قائمة أولوياتها للعام 2023(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة التوترات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، تزامناً مع إجراء مناورات عسكرية والقيام بتجارب صاروخية، وإطلاق قذائف تحذيرية، لا سيما قرب الحدود البحرية بينهما (مرفق بالصور).

عاد الحديث مجدداً عن تطبيق النظام الفيدرالي في ليبيا الذي كانت تسير به البلاد بعد الاستقلال وذلك بعد فشل النظام المركزي، فما هو النظام الذي يدعو لتطبيقه الليبيين؟ وما إمكانية تطبيقه في ظل وجود احتلال تركي وسطوة للميليشيات؟(مرفق بالصور).

ANHA