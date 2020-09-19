مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-9-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.
- ـ يعقد مؤتمر ستار ندوة حوارية تحت عنوان معاً نحو الأفضل في مطعم جار جيلا في مدينة ديرك، الساعة الـ 09.00.(مرفق بالصور والفيديو).
- ـ ينظم البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة ندوة للتعريف بالديانة الايزيدية، في مدينة قامشلو، الساعة الـ 14.00. (مرفق بالصور والفيديو).
- قال الشاعر والباحث الكردي لوري تل داري: "إن الوحدة والاتفاق بين مكونات المنطقة يعزز ويقوي دور المكونات في الوقوف ضد الأطماع والمخططات التركية، والذين يساندونها في احتلال مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "بالاتفاق سنكون سدًّا منيعًا أمام جميع المؤامرات".(مرفق بالصور والفيديو).
- أكد رجال دين أن الاتفاق والوحدة بين المكونات كفيلة بحل جميع المشاكل والقضايا العالقة، وأكدوا أن تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وكسر شوكة داعش، إحدى ثمار وحدة المكونات. (مرفق بالصور والفيديو).
- كثف مرتزقة الاحتلال التركي من إجراءاتهم التي تهدف إلى إنهاء الهوية السورية في المناطق السورية المحتلة، فمن التغيير الديمغرافي وفرض العملة التركية وصولًا إلى إصدار بطاقات شخصية، كلها ممارسات يرى فيها الناشط والمعارض السوري بدر منصور بأنها عملية تتريك تمهيدًا لضم هذه المناطق إلى تركيا.
- شدد عدد من أهالي الشهداء في مدينة كوباني على ضرورة أن يساند "كل كردي حر في أجزاء كردستان الأربعة المقاومة البطولية التي يبديها مقاتلو الدفاع الشعبي في حفتانين"، وأكدوا أن "كل مقاوم استشهد في حفتانين كأنه استشهد في كوباني".(مرفق بالصور والفيديو).
كردستان
- في خطوة خطيرة أقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني على استقدام أسلحة ثقيلة إلى محيط بيشخابور المقابل لمعبر سيمالكا الحدودي مع روآفا ، إضافة إلى إنشاء مخافر ونقاط عسكرية وتحصينات عسكرية.
السياسة
- يرى مدير مركز كرد بلا حدود أن حكومة دمشق تتهرب من الحوار بضغط إيراني - تركي، كما أن روسيا تحاول كسب الوقت حتى معرفة نتائج الانتخابات الأمريكية.
تقرير
- بعد إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا واليمن للقتال لصالحها، كشفت مصادر لوكالتنا عن إرسال تركيا 275 مرتزقًا إلى أذربيجان بعد تدريبهم في عفرين المحتلة، وفي هذا السياق يرى باحثون أن تركيا تريد إقامة إمارة إسلامية في المنطقة "وسيكون هؤلاء المرتزقة نواة لتنظيم أكثر عنفًا وتطرفًا من القاعدة وداعش".
المرأة
- قالت منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة إن التفاف الشعب حول حركة الحرية جعلت الدولة المعادية تعمل على القضاء عليها بشتى الوسائل في شخصية القائد عبد الله أوجلان، بهدف استمرار الأزمات في الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).
الشبيبة
- ندّدت شابات كوباني بانتهاكات الدولة التركية في المناطق المحتلة، وأكدن على الوقوف ضد الاحتلال وسياسته، وأن الحملة التي أعلنن عنها ستكون ردًّا على انتهاكات الدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).
- ANHA