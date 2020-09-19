مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-9-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ يعقد مؤتمر ستار ندوة حوارية تحت عنوان معاً نحو الأفضل في مطعم جار جيلا في مدينة ديرك، الساعة الـ 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ ينظم البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة ندوة للتعريف بالديانة الايزيدية، في مدينة قامشلو، الساعة الـ 14.00. (مرفق بالصور والفيديو).

قال الشاعر والباحث الكردي لوري تل داري: "إن الوحدة والاتفاق بين مكونات المنطقة يعزز ويقوي دور المكونات في الوقوف ضد الأطماع والمخططات التركية، والذين يساندونها في احتلال مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "بالاتفاق سنكون سدًّا منيعًا أمام جميع المؤامرات".(مرفق بالصور والفيديو).

أكد رجال دين أن الاتفاق والوحدة بين المكونات كفيلة بحل جميع المشاكل والقضايا العالقة، وأكدوا أن تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وكسر شوكة داعش، إحدى ثمار وحدة المكونات. (مرفق بالصور والفيديو).

كثف مرتزقة الاحتلال التركي من إجراءاتهم التي تهدف إلى إنهاء الهوية السورية في المناطق السورية المحتلة، فمن التغيير الديمغرافي وفرض العملة التركية وصولًا إلى إصدار بطاقات شخصية، كلها ممارسات يرى فيها الناشط والمعارض السوري بدر منصور بأنها عملية تتريك تمهيدًا لضم هذه المناطق إلى تركيا.