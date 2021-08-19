مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19 -8-2021

-ينظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مراسم العزاء للشهيد هفال، وذلك أمام مزار الشهيد دليل صاروخان، في تمام الساعة الـ10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

-ينظم مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية تحت شعار" المثقف وآفاق الحل السياسي في سوريا" وذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ09:00. (مرفق بالصور والفيديو).

قال عضو لجنة حرية القائد عبدالله أوجلان إن مفاتيح الحلول لمشاكل الشرق الأوسط تطبق على أرض الواقع في مناطق شمال وشرق سوريا ابتداءً من ملف اختلاف المكونات فيما بينها وصولاً إلى تأسيس إدارة ذاتية يستظل بظلها كافة المكونات وهذا ما طرحه القائد عبدالله أوجلان في مجلداته. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكرت أمهات الشهداء العزلة التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان في سعي منهم إلى إعاقة حركة الحرية والحد من انتشار فكره، مؤكدات أن هذه السياسة تزيدهن إصراراً على المقاومة والتمسك بثورة الحرية. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر أهالي مدينة كوباني المجازر التي تعرض لها المدنيون نتيجة قصف جيش دولة الاحتلال التركي على مناطق شنغال بباشور كردستان وزركان في روج آفا، وطالبوا الضامن الروسي بالتحرك والالتزام ببنود الاتفاق المبرم بينها وإجبار تركيا على وقف الاعتداءات على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أبدى أهالي مدينة قامشلو عن رفضهم للهجمات التركية على شنكال وتل تمر وزركان، وأكدوا بأنهم سيدعمون قوات سوريا الديمقراطية في مقاومتها ضد العدوان التركي حتى تحقيق النصر، داعين الأهالي بالصمود أمام الهجمات وعدم ترك أرضهم وديارهم للاحتلال التركي، وقالوا: "لن نترك وطننا للعدو".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال الكاتب الصحفي الفلسطيني ثائر نوفل أبو عطيوي أنه يجب البحث بكل جد وأهمية عن روابط وجسور تعيد العلاقات الكردية العربية إلى مكانتها الطبيعية من خلال الإيمان بحقوق الكرد الإنسانية والسياسية والأخذ بيدهم ومساندتهم عربياً من أجل تحقيق واقع كردي يضمن لهم العيش في حرية واستقرار وأمن وسلام. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

كشف رئيس حزب اللواء السوري مالك أبو الخير عن نقاشات مع جهات دولية وسورية أيضاً يتم العمل عليها حتى هذه اللحظة وبقوة وذلك في إطار الحل السياسي القادم، وأكد بأن هناك تواصل ما بين حزب اللواء والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هذا الإطار. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-ذكر باحث وصحفي أن الدولة التركية المحتلة من خلال هجومها على شنكال وجهت رسالة مفادها أن الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني لا يقبلان مطالب المجتمع الإيزيدي، وأن استهداف شنكال هو استهداف للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب أهالي مدينة ديرك الحزب الديمقراطي الكردستاني بتوضيح أسباب مشاركته في هجمات الإبادة والاحتلال التي يشنها الاحتلال التركي على باشور كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد السياسي الكردي بكر حج عيسى بأن "الإبادة التي يتعرض لها الكرد مخطط عالمي تنفذها دولة الاحتلال التركي، ولا نستغرب صمت الدول الكبرى لأن من مصلحتها أن يباد الكرد وينفوا عن الوجود، وكذلك الدول العظمى لا تبالي للأرواح بقدر ما تبالي لخطورة الملف النووي الإيراني ولا يهمها ما يحدث للكرد في كردستان إيران".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-بعد سقوط الإخوان في تونس تسعى تركيا لتقوية الإخوان في ليبيا ودعمهم لمنع تمكين الليبيين من الوصول إلى بر الأمان في بلادهم، وفي هذا الصدد، قالت المتخصصة في شؤون الإخوان المسلمين في منتدى الشرق الأوسط سينثيا فرحات: "بعد سقوط الإخوان في تونس، من المتوقع أن تزيد قوتهم في ليبيا وحتى في دول إفريقية أخرى مثل شمال إفريقيا ونيجيريا".

المرأة

طالبت نساء ناحية عين عيسى عشائر مقاطعة كري سبي المحتلة بالانتفاض في وجه الاحتلال التركي، لما يرتكبه من جرائم والاعتداءات التركية بحق النساء، مبينات أن هذه الجرائم تمس عاداتهم ووجودهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA